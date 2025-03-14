Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 19 Đường Số 53A, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phụ trách tối ưu SEO cho website, bao gồm nghiên cứu từ khóa, tối ưu nội dung, xây dựng liên kết ngoài, v.v.

Thành thạo và sử dụng các phần mềm chia sẻ lưu lượng để tăng traffic và xếp hạng website.

Tự xây dựng website, tối ưu cấu trúc và nội dung để tăng độ thân thiện với công cụ tìm kiếm.

Phân tích dữ liệu lưu lượng và xếp hạng, liên tục tối ưu chiến lược SEO.

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch SEO theo nhu cầu thị trường và người dùng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối ưu SEO trên Google, có khả năng lập kế hoạch và triển khai chiến lược SEO.

Thành thạo các phần mềm chia sẻ lưu lượng và công cụ SEO.

Có khả năng tự xây dựng website và sở hữu các case thành công.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm SEO trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, game.

Cẩn thận, kiên nhẫn, có khả năng học hỏi nhanh và thực thi tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15,000,000 - 20,000,0000 VNĐ + Phụ cấp khác

BHXH theo quy định + Tháng 13, thưởng lễ,

Thời gian làm việc: 12h - 21h (8 giờ/ngày), nghỉ giữa giờ 1 tiếng, thứ Hai đến thứ Bảy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE

