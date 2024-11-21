Tuyển Hành chính tổng hợp công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

1/ Xây dựng chiến lược kinh doanh và kế hoạch hàng hóa

Phân tích các chỉ số kinh doanh để đưa ra các giải pháp nâng cao doanh số, từ đó xác định danh mục hàng hóa trọng điểm và các giải pháp bán hàng cho phù hợp theo từng giai đoạn mùa vụ.

Thu thập, phân tích dữ liệu hoạt động kinh doanh để từ đó xây dựng mục tiêu chiến lược kinh doanh nhằm xác định các cơ hội và tìm ra hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Xây dựng các chương trình bán hàng theo kế hoạch dài hạn và ngắn hạn. Phối hợp cùng bộ phận Kiểm soát nội bộ xây dựng và thực hiện quy trình giám sát các hoạt động để thực hiện chương trình bán hàng.

Xây dựng, đánh giá các chi phí trong hoạt động kinh doanh nhằm tối ưu hóa, tăng hiệu quả kinh doanh, tối ưu lợi nhuận.

Phối hợp với CH tổng hợp danh mục hàng hóa lưu thông, hàng chậm lưu chuyển, đưa ra giải pháp ngắn hạn, dài hạn

Thực hiện công việc khác khi Ban Giám đốc yêu cầu.

2/ Xây dựng, thực hiện mục tiêu – chỉ tiêu KPIs kinh doanh:

Tham gia xây dựng, truyền thông, hướng dẫn và kiểm soát quá trình thực hiện các mục tiêu - chỉ tiêu KPIs và giải pháp kinh doanh của công ty.

Đánh giá kết quả thực hiện, xác định nguyên nhân, hiệu quả

Thực hiện xử lý, phân tích các thông tin/số liệu và tiến hành làm báo cáo đánh giá tình hình hoạt động, hiệu quả kinh doanh CH theo định kỳ.

Đề xuất phương án cải tiến, điều chỉnh các chỉ tiêu/ giải pháp, phương pháp thực hiện của các đơn vị phù hợp với mục tiêu chung của công ty

Giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của BTGĐ/ BGĐ đến các đơn vị được chỉ định và kết quả thực thi.

3/ Rà soát KH chỉ tiêu tài chính hệ thống

Rà soát các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống (các chỉ số Tài chính, kinh doanh, Khách hàng)

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi:Từ 25 -30 tuổi.

Kinh nghiệm: Ưu tiên từng làm những công ty chuỗi bán lẻ - thời trang, quản lý hàng hóa cung ứng kinh doanh

Tiếng Anh giao tiếp, ưu tiên tốt nghiệp các trường giỏi Lê Quý Đôn, Lê Hồng Phong

Có kỹ năng về phân tích kinh doanh, phân tích dữ liệu, lập báo cáo, ưu tiên có kĩ năng làm data

Nhạy bén trong công tác điều hành và xử lý tình huống, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tư duy cầu tiến, học hỏi & đổi mới không ngừng.

Quyền Lợi

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực

Lương tháng 13;Thưởng các ngày lễ lớn trong năm;

Phụ cấp công tác phí, hỗ trợ thiết bị làm việc

