Tuyển Hành chính tổng hợp Aloha Thế Giới Chậu Cây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 90/2 NGUYỄN PHÚC CHU .PHƯỜNG 15 .QUẬN TÂN BÌNH HCM, Quận Tân Bình

Hành chính tổng hợp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ KINH DOANH**

*Công ty Aloha Thế Giới Chậu Cây** mở rộng vi mô cần tuyển vị trí

TRỢ LÝ QUẢN LÝ Kinh doanh** có kinh nghiệm, đam mê với công việc và mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực cây cảnh và chậu cảnh. Đây là cơ hội để bạn gia nhập vào THẾ GIỚI CHẬU CÂY

**Mô tả công việc:**

- Phân tích hoạt động kinh doanh . lập kế hoạch cải tiến và phát triển

- Quản lý giám xác điều phối nhân sự và công việc .chuyển khai chiến lược kinh doanh .

- Báo cáo đề xuất cải thiện phát triển

- Quản lý trang web ,phần mềm bán hàng . sàn thương mại điển tử .

- Đảm bảo đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng hàng tháng/quý theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- CÓ BẰNG ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH LIÊN QUAN QUẢN TRỊ KINH DOANH HOẶC MARKETING

- Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình . có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

- Tiếp người cầu toàn và có tư duy nhà quản lý .kỹ luật và trách nhiệm cao

- Có khả năng lập kế hoạch và dùng phần mềm hỗ trợ

- Có khả năng xử lý tình huống ,và quản lý nhân sự và dự án

- Thành thạo các công cụ văn phòng và các nền tảng mạng xã hội.

- Có kiến thức về maketing hiểu biết về web và sàn thương mại điện tử ( có thể quản lý trang seo, web .và các sàn thương mại điện tử .

- Ưu tiên úng viên có kinh nghiệm về nghành cây cảnh hoặc cty quà tặng

Tại Aloha Thế Giới Chậu Cây Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, lương cơ bản + doanh số.

- Cơ hội thăng tiến trong công việc rất cao. dựa trên hiệu quả và năng lực cá nhân.

- Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ phát triển sự nghiệp lâu dài.

- Được đào tạo thêm về kiến thức sản phẩm về chậu và cây cảnh .

CÓ hỗ trợ bao ăn ở cho ứng viên ở xa có năng lực

**Aloha Thế Giới Chậu Cây** chào đón những ứng viên năng động, nhiệt huyết và có mong muốn phát triển cùng công ty. Hãy ứng tuyển ngay để trở thành một phần trong đội ngũ chúng tôi!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aloha Thế Giới Chậu Cây

