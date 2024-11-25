Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VỐN GÓP SHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VỐN GÓP SHINE
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VỐN GÓP SHINE

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VỐN GÓP SHINE

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 53 Võ Trường Toản, Phường Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

NHÂN SỰ (30%)
Quản lý, thực hiện các công tác cấp thị thực, giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho lao động người nước ngoài
Hỗ trợ tuyển dụng: đăng quảng cáo việc làm, sắp xếp phỏng vấn ứng viên.
Quản lý các kế hoạch C&B như bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
Thực hiện chấm công và tính lương cho nhân viên.
Hỗ trợ nhân viên về các chủ đề liên quan đến nhân sự như nhận việc, nghỉ phép và bồi thường, đồng thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự có thể phát sinh.
Lưu trữ hồ sơ và hồ sơ nhân viên dưới dạng điện tử và bản cứng.
Tổ chức đánh giá hiệu suất nhân viên hàng quý và hàng năm.
Đảm bảo tuân thủ các quy định về lao động.
HÀNH CHÍNH (70%)
Thực hiện các công việc hành chính hàng ngày tại văn phòng, đảm bảo văn phòng vận hành trơn tru, suôn sẻ
Soạn thảo hợp đồng dịch vụ, hợp đồng mua bán, hợp đồng lao động
Quản lý lịch họp / sắp xếp công tác cho ban quản lý
Quản lý các cuộc gọi điện thoại và thư từ (email, thư, bưu kiện, v.v.)
Theo dõi các khoản công nợ phải thu – phải trả, rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, hóa đơn, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu, chứng từ
Phối hợp với bộ phận Kế toán để tổng hợp, thu thập báo cáo hàng tháng / quý / năm
Theo dõi lượng hàng tồn kho văn phòng phẩm và đặt hàng khi cần thiết
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện của công ty nếu cần thiết
Các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhân sự / Quản trị kinh doanh / Kế toán
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên, am hiểu các nghiệp vụ trong công tác hành chính, nhân sự. Hiểu, vận hành tốt các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ ngành của công ty
Có kỹ năng xây dựng, soạn thảo và hướng dẫn các văn bản quy định thuộc lĩnh vực chuyên môn quản lý
Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đàm phán và thuyết phục tốt
Nhanh nhẹn, nhạy bén, chủ động hợp tác, phối hợp hành động tốt với các bộ phận liên quan
Kỹ năng lập kế hoạch và quản trị kế hoạch, sắp xếp công việc
Kỹ năng ra quyết định, giải quyết công việc nhanh gọn, hiệu quả
Trách nhiệm, nhiệt tình năng nổ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VỐN GÓP SHINE Thì Được Hưởng Những Gì

CHẾ ĐỘ
Lương gộp từ 13.000.000vnd – 15.000.000vnd
Thử việc 2 tháng 85% lương
Bảo hiểm xã hội, BHYT theo Luật lao động
Được cung cấp máy tính, phương tiện làm việc
12 ngày phép năm
Chế độ nâng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VỐN GÓP SHINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VỐN GÓP SHINE

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VỐN GÓP SHINE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 53 Võ Trường Toản, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP HCM

