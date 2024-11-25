Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VỐN GÓP SHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 Võ Trường Toản, Phường Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

NHÂN SỰ (30%)

Quản lý, thực hiện các công tác cấp thị thực, giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho lao động người nước ngoài

Hỗ trợ tuyển dụng: đăng quảng cáo việc làm, sắp xếp phỏng vấn ứng viên.

Quản lý các kế hoạch C&B như bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Thực hiện chấm công và tính lương cho nhân viên.

Hỗ trợ nhân viên về các chủ đề liên quan đến nhân sự như nhận việc, nghỉ phép và bồi thường, đồng thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự có thể phát sinh.

Lưu trữ hồ sơ và hồ sơ nhân viên dưới dạng điện tử và bản cứng.

Tổ chức đánh giá hiệu suất nhân viên hàng quý và hàng năm.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về lao động.

HÀNH CHÍNH (70%)

Thực hiện các công việc hành chính hàng ngày tại văn phòng, đảm bảo văn phòng vận hành trơn tru, suôn sẻ

Soạn thảo hợp đồng dịch vụ, hợp đồng mua bán, hợp đồng lao động

Quản lý lịch họp / sắp xếp công tác cho ban quản lý

Quản lý các cuộc gọi điện thoại và thư từ (email, thư, bưu kiện, v.v.)

Theo dõi các khoản công nợ phải thu – phải trả, rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, hóa đơn, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu, chứng từ

Phối hợp với bộ phận Kế toán để tổng hợp, thu thập báo cáo hàng tháng / quý / năm

Theo dõi lượng hàng tồn kho văn phòng phẩm và đặt hàng khi cần thiết

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện của công ty nếu cần thiết

Các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhân sự / Quản trị kinh doanh / Kế toán

Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên, am hiểu các nghiệp vụ trong công tác hành chính, nhân sự. Hiểu, vận hành tốt các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ ngành của công ty

Có kỹ năng xây dựng, soạn thảo và hướng dẫn các văn bản quy định thuộc lĩnh vực chuyên môn quản lý

Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đàm phán và thuyết phục tốt

Nhanh nhẹn, nhạy bén, chủ động hợp tác, phối hợp hành động tốt với các bộ phận liên quan

Kỹ năng lập kế hoạch và quản trị kế hoạch, sắp xếp công việc

Kỹ năng ra quyết định, giải quyết công việc nhanh gọn, hiệu quả

Trách nhiệm, nhiệt tình năng nổ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VỐN GÓP SHINE Thì Được Hưởng Những Gì

CHẾ ĐỘ

Lương gộp từ 13.000.000vnd – 15.000.000vnd

Thử việc 2 tháng 85% lương

Bảo hiểm xã hội, BHYT theo Luật lao động

Được cung cấp máy tính, phương tiện làm việc

12 ngày phép năm

Chế độ nâng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VỐN GÓP SHINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.