Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Hành chính tổng hợp

Thực hiện các công tác hành chính văn phòng tại dự án.

Thực hiện các thủ tục đăng ký vé xe, thẻ ra vào ... cho khách thuê tại dự án làm việc.

Tiếp nhận công văn giấy tờ gửi đến dự án và chuyển đến các cấp độ có thẩm quyền.

Lưu trữ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan.

Thực hiện chấm công, chấm ca các bộ phận tại dự án.

Tiếp nhận báo cáo lao động của cán bộ tại dự án (xin đến muộn, về sớm, nghỉ ốm, nghỉ phép ...)

Theo dõi, thu xếp in ấn tài liệu khi cần thiết, quản lý văn phòng phẩm tại dự án

Theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ của dự án.

Các công việc khác khi được yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ đại học trở lên các ngành nhân sự, quản trị kinh doanh, hành chính hoặc tương đương.

Có kinh nghiệm hành chính tổng hợp từ 1-2 năm trở lên

Thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Anh trong soạn thảo văn bản, thông báo.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, tháo vát, nắm bắt tốt vấn đề.

Trung thực, năng động và có tinh thần trách nhiệm cao.

Chịu được áp lực công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, không nói ngọng / nói lắp.

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định, cạnh tranh, theo năng lực

Đánh giá năng lực là cơ sở để xét tăng lương theo năng lực (2 lần/năm)

Happy Tet Bonus: Thưởng tháng lương 13

Thưởng theo thành tích kinh doanh của Công ty

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, các quy định theo Luật Lao động

Bảo hiểm tai nạn 24/7, Bảo hiểm sức khỏe MIC cho nhân viên

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Các hoạt động du lịch công ty, teambuilding, tổ chức sinh nhật...

Cơ hội được đào tạo, phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp

Cơ hội trải nghiệm làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, chuẩn Nhật Bản, dự án cao cấp 4-6 sao

Cách Thức Ứng Tuyển

