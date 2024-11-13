Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH GOLKING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 134 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Quận 2

Các công việc Hành chính - Nhân sự như quản lý hồ sơ nhân viên, tuyển dụng, đào tạo, chấm công, tính lương, quản lý văn bản, ...

Hỗ trợ bộ phận Kế toán trong việc quản lý thu chi, lập báo cáo tài chính, kiểm tra chứng từ, ...

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng như: tiếp khách, soạn thảo văn bản, quản lý tài sản, ...

Tham gia các hoạt động mua hàng, quản lý bán hàng, tìm kiếm nhà cung cấp, ...

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu cầu kinh nghiệm từ 3 năm trở lên.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Hành chính, Kế toán, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Nắm vững các nghiệp vụ hành chính, kế toán cơ bản.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử

Tại CÔNG TY TNHH GOLKING Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

