Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH GOLKING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH GOLKING
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH GOLKING

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH GOLKING

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 134 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Các công việc Hành chính - Nhân sự như quản lý hồ sơ nhân viên, tuyển dụng, đào tạo, chấm công, tính lương, quản lý văn bản, ...
Hỗ trợ bộ phận Kế toán trong việc quản lý thu chi, lập báo cáo tài chính, kiểm tra chứng từ, ...
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng như: tiếp khách, soạn thảo văn bản, quản lý tài sản, ...
Tham gia các hoạt động mua hàng, quản lý bán hàng, tìm kiếm nhà cung cấp, ...
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm từ 3 năm trở lên.
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Hành chính, Kế toán, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Nắm vững các nghiệp vụ hành chính, kế toán cơ bản.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử

Tại CÔNG TY TNHH GOLKING Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOLKING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GOLKING

CÔNG TY TNHH GOLKING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: HCM : 134 Nguyễn Văn Kỉnh , Phường Thạnh Mỹ Lợi , Thành Phố Thủ Đức , HCM

