Tuyển Hành chính tổng hợp Motives Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: M - Building, 9 Đường Số 8, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện hoạt động hành chính:

Thực hiện tiếp nhận và xử lý vé máy bay, nhà hàng, khách sạn (orversea)

Thực hiện Thu mua VPP và đồ dùng Pantry, cấp phát VPP và đồ dùng Pantry cho toàn công ty

Thực hiện thanh toán chi phí cho văn phòng HCM

Hỗ trợ sự kiện

Chuẩn bị cho sự kiện theo sự chỉ đạo của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại Học

Kinh nghiệm: từ 1-3 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên các bạn làm trong lĩnh vực tour or event

Ưu tiên các bạn làm trong lĩnh vực tour or event

Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp

Khả năng sử dụng vi tính VP

Tại Motives Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Các hoạt động xã hội bao gồm đi bộ từ thiện, hiến máu và tài trợ học bổng.

Hoạt động của câu lạc bộ thể thao bao gồm gym, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông và bơi lội.

Gói lương cạnh tranh.

Chăm sóc sức khỏe cá nhân (bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ)

Chương trình đào tạo, huấn luyện hàng tháng/quý/năm.

Đánh giá hiệu quả công việc và thưởng hàng năm theo chính sách của công ty

Quà tặng sinh nhật, cưới hỏi, tân gia, thăm bệnh, trung thu, tết thiếu nhi...

Tiệc cuối năm, teambuilding, ngày hè của con...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Motives Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin