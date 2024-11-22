Tuyển Hành chính tổng hợp Motives Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Motives Vietnam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: M
- Building, 9 Đường Số 8, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện hoạt động hành chính:
Thực hiện tiếp nhận và xử lý vé máy bay, nhà hàng, khách sạn (orversea)
Thực hiện Thu mua VPP và đồ dùng Pantry, cấp phát VPP và đồ dùng Pantry cho toàn công ty
Thực hiện thanh toán chi phí cho văn phòng HCM
Hỗ trợ sự kiện
Chuẩn bị cho sự kiện theo sự chỉ đạo của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại Học
Kinh nghiệm: từ 1-3 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên các bạn làm trong lĩnh vực tour or event
Ưu tiên các bạn làm trong lĩnh vực tour or event
Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp
Khả năng sử dụng vi tính VP
Kinh nghiệm: từ 1-3 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên các bạn làm trong lĩnh vực tour or event
Ưu tiên các bạn làm trong lĩnh vực tour or event
Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp
Khả năng sử dụng vi tính VP
Tại Motives Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Các hoạt động xã hội bao gồm đi bộ từ thiện, hiến máu và tài trợ học bổng.
Hoạt động của câu lạc bộ thể thao bao gồm gym, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông và bơi lội.
Gói lương cạnh tranh.
Chăm sóc sức khỏe cá nhân (bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ)
Chương trình đào tạo, huấn luyện hàng tháng/quý/năm.
Đánh giá hiệu quả công việc và thưởng hàng năm theo chính sách của công ty
Quà tặng sinh nhật, cưới hỏi, tân gia, thăm bệnh, trung thu, tết thiếu nhi...
Tiệc cuối năm, teambuilding, ngày hè của con...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Motives Vietnam
