Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 657 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhận thông tin khách hàng, soạn hợp đồng cho Sales.
Nhập hợp đồng lên CRM.
Theo dõi đơn hàng của Giám đốc.
Soạn hợp đồng cho Giám đốc.
Nhập dữ liệu lên CRM cho Giám đốc.
Tạo mã vận đơn gửi mẫu, hợp đồng cho các Sales.
Follow đơn hàng của Giám đốc.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm Sales Admin, Chăm sóc khách hàng,...
Nhanh nhẹn, chịu khó.
Có trách nhiệm trong công việc.
Trung thực.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng Up To 10 Triệu.
Thưởng Lễ, Tết.
Thưởng sinh nhật.
Thưởng lương tháng 13.
Teambuilding, year End Party,...
Tham gia BHXH.
Gửi xe miễn phí.
Làm việc tại: 657 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp.
Thời gian làm việc: Từ thứ 02 đến sáng thứ 07 từ 08h00 đến 17h00, riêng sáng thứ 07 từ 08h00 đến 12h00.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI