Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 657 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhận thông tin khách hàng, soạn hợp đồng cho Sales.

Nhập hợp đồng lên CRM.

Theo dõi đơn hàng của Giám đốc.

Soạn hợp đồng cho Giám đốc.

Nhập dữ liệu lên CRM cho Giám đốc.

Tạo mã vận đơn gửi mẫu, hợp đồng cho các Sales.

Follow đơn hàng của Giám đốc.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm Sales Admin, Chăm sóc khách hàng,...

Nhanh nhẹn, chịu khó.

Có trách nhiệm trong công việc.

Trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng Up To 10 Triệu.

Thưởng Lễ, Tết.

Thưởng sinh nhật.

Thưởng lương tháng 13.

Teambuilding, year End Party,...

Tham gia BHXH.

Gửi xe miễn phí.

Làm việc tại: 657 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp.

Thời gian làm việc: Từ thứ 02 đến sáng thứ 07 từ 08h00 đến 17h00, riêng sáng thứ 07 từ 08h00 đến 12h00.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM

