Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Tiếp Thị Giải Trí Primagena & Cronus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 4 Tòa nhà C.T Building, Số 56 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp

1. Thực hiện các công việc Hỗ trợ, Xây dựng và Quản lý hình ảnh thương hiệu các nền tảng social media

2. Gặp gỡ đối tác, thương thảo ký hợp đồng

3. Tổng hợp báo cáo theo tuần, tháng và các công tác theo yêu cầu của Ban giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

1. Tiếng Trung giao tiếp thành thạo để làm việc trực tiếp với các đối tác (Có chứng chỉ HKS)

2. Có kỹ năng đàm phán, thương lượng

3. Tính cách vui vẻ, hoạt bát, chăm chỉ, nhiệt tình.

4. Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và quản lý Idol thì có trợ cấp thêm

Thời gian làm việc: 8h - 17h (từ T2 -T7, nghỉ CN)

Tại Công Ty TNHH Tiếp Thị Giải Trí Primagena & Cronus Thì Được Hưởng Những Gì

1, CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

- Lương: Từ 10.000.000 đến 15.000.000 VNĐ + thưởng, thỏa thuận theo năng lực (Thu nhập 15 - 20 triệu)

- Lương được xem xét tăng hằng năm.

- Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, lương tháng 13.

- Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Cronus.

2. PHÚC LỢI:

- Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.

- Du lịch và các hoạt động gắn kết nội bộ

3. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC- VĂN HÓA

- Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình.

- Môi trường làm việc năng động, vui vẻ.

- Cơ hội nâng cao nghiệp vụ nghề nghiệp, ngoại ngữ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tiếp Thị Giải Trí Primagena & Cronus

