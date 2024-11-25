Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Tiếp Thị Giải Trí Primagena & Cronus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Tiếp Thị Giải Trí Primagena & Cronus
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 4 Tòa nhà C.T Building, Số 56 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1. Thực hiện các công việc Hỗ trợ, Xây dựng và Quản lý hình ảnh thương hiệu các nền tảng social media
2. Gặp gỡ đối tác, thương thảo ký hợp đồng
3. Tổng hợp báo cáo theo tuần, tháng và các công tác theo yêu cầu của Ban giám đốc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tiếng Trung giao tiếp thành thạo để làm việc trực tiếp với các đối tác (Có chứng chỉ HKS)
2. Có kỹ năng đàm phán, thương lượng
3. Tính cách vui vẻ, hoạt bát, chăm chỉ, nhiệt tình.
4. Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và quản lý Idol thì có trợ cấp thêm
Thời gian làm việc: 8h - 17h (từ T2 -T7, nghỉ CN)
Tại Công Ty TNHH Tiếp Thị Giải Trí Primagena & Cronus Thì Được Hưởng Những Gì
1, CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG
- Lương: Từ 10.000.000 đến 15.000.000 VNĐ + thưởng, thỏa thuận theo năng lực (Thu nhập 15 - 20 triệu)
- Lương được xem xét tăng hằng năm.
- Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, lương tháng 13.
- Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Cronus.
2. PHÚC LỢI:
- Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.
- Du lịch và các hoạt động gắn kết nội bộ
3. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC- VĂN HÓA
- Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình.
- Môi trường làm việc năng động, vui vẻ.
- Cơ hội nâng cao nghiệp vụ nghề nghiệp, ngoại ngữ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tiếp Thị Giải Trí Primagena & Cronus
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
