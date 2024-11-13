Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần TID làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần TID
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Cập nhật tiến độ công việc lên hệ thống
Theo dõi hồ sơ phê duyệt bản vẽ, phê duyệt vật liệu...
Lập và cập nhật dự toán thi công, và các công việc khác được quản lý phân giao
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên đã học xong chờ tốt nghiệp hoặc mới ra trường chuyên ngành QLDA xây dựng hoặc kinh tế xây dựng, biết đọc bản vẽ
Thái độ học hỏi, cầu tiến, có định hướng làm việc ở công ty sản xuất.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Ưu tiên thành thạo Tiếng anh
Tại Công Ty Cổ Phần TID Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp: 2.000.000đ - 3.000.000đ/tháng
Được nghỉ các ngày Lễ, Tết, ngày phép theo quy định Nhà nước và Công ty;
Được tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung và tham gia các hoạt động khác của công ty.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn.
Hưởng đầy đủ các chế độ quy định theo Luật Lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TID
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
