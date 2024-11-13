Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 10 Bàu Cát 1, phường 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thiết kế profile công ty.
Làm content website, các trang thương mại điện tử hoặc social media
Xây dựng, quản lý nội dung liên quan đến nội bộ công ty, sản phẩm, dịch vụ
Chuẩn bị nội dung cho website, theo dõi, quản lý website
Nghiên cứu và làm hồ sơ dự án của công ty.
Theo dõi hồ sơ, hợp đồng, tiến độ của dự án.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Marketing, ngoại thương, kinh tế, hoặc các ngành có liên quan
Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương đến 9,000,000, được trang bị máy tính riêng
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, thân thiện
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết... theo quy định nhà nước
Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Lương tháng 13
Tham gia các hoạt động: teambuilding, year-end
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng
