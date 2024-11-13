Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 10 Bàu Cát 1, phường 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thiết kế profile công ty.

Làm content website, các trang thương mại điện tử hoặc social media

Xây dựng, quản lý nội dung liên quan đến nội bộ công ty, sản phẩm, dịch vụ

Chuẩn bị nội dung cho website, theo dõi, quản lý website

Nghiên cứu và làm hồ sơ dự án của công ty.

Theo dõi hồ sơ, hợp đồng, tiến độ của dự án.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Marketing, ngoại thương, kinh tế, hoặc các ngành có liên quan

Kinh nghiệm 1-2 năm, khả năng sáng tạo content, nắm bắt nhanh trend, có kiến thức về thiết kế đồ họa là lợi thế

Chịu được áp lực công việc, cỏ khả năng lảm việc độc lập và phối họp nhóm

Chuyên môn : Hiểu biết về các nghiệp vụ về thiết kế

Yêu cầu khác : Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, PP), Internet, các phần mềm thiết kế và đồ họa (Ai, Ps)...

Kinh nghiệm : Hiểu biết về các nghiệp vụ về thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh

Kỹ năng : Giao tiếp, Truyền tải thông tin và Thuyết phục

Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương đến 9,000,000, được trang bị máy tính riêng

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, thân thiện

Nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết... theo quy định nhà nước

Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Lương tháng 13

Tham gia các hoạt động: teambuilding, year-end

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng

