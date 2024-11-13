Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 10 Bàu Cát 1, phường 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thiết kế profile công ty.
Làm content website, các trang thương mại điện tử hoặc social media
Xây dựng, quản lý nội dung liên quan đến nội bộ công ty, sản phẩm, dịch vụ
Chuẩn bị nội dung cho website, theo dõi, quản lý website
Nghiên cứu và làm hồ sơ dự án của công ty.
Theo dõi hồ sơ, hợp đồng, tiến độ của dự án.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Marketing, ngoại thương, kinh tế, hoặc các ngành có liên quan
Kinh nghiệm 1-2 năm, khả năng sáng tạo content, nắm bắt nhanh trend, có kiến thức về thiết kế đồ họa là lợi thế
Chịu được áp lực công việc, cỏ khả năng lảm việc độc lập và phối họp nhóm
Chuyên môn : Hiểu biết về các nghiệp vụ về thiết kế
Yêu cầu khác : Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, PP), Internet, các phần mềm thiết kế và đồ họa (Ai, Ps)...
Kinh nghiệm : Hiểu biết về các nghiệp vụ về thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh
Kỹ năng : Giao tiếp, Truyền tải thông tin và Thuyết phục

Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương đến 9,000,000, được trang bị máy tính riêng
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, thân thiện
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết... theo quy định nhà nước
Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Lương tháng 13
Tham gia các hoạt động: teambuilding, year-end

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10 bàu cát 1, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

