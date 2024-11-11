Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFIN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFIN VIỆT NAM

Hành chính tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFIN VIỆT NAM

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 1 Đường Đ8, Khu Biệt Thự Sài Gòn Pearl

- Số 92 Nguyễn Hữu, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Mô tả Công việc
Là người chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước Ban Tổng Giám Đốc trong các việc sau đây:
1. Quản lý Phòng HC - NS
- Chịu trách nhiệm chung cho mọi hoạt động của Phòng Hành chính - Nhân sự;
- Thường xuyên cập nhật các quy định, chế độ chính sách mới của Nhà nước để kịp thời áp dụng vào công tác nhân sự của Công ty.
2. Xây dựng và triển khai hệ thống nhân sự
- Tham mưu cho Ban TGĐ xây dựng các quy trình nghiệp vụ và chính sách về công tác HC-NS Công ty;
- Xây dựng hệ thống văn bản, biểu mẫu, thống nhất về hồ sơ, thủ tục sử dụng trong nội bộ Công ty;
- Phối hợp với Trưởng bộ phận, phòng ban xây dựng và chuẩn hoá bản mô tả công việc cho từng vị trí;
- Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả công việc (KPI) từng Phòng ban, bộ phận;
3. Lao động tiền lương và chế độ chính sách
- Trực tiếp soạn thảo và triển khai các văn bản, hướng dẫn, thông báo, ...liên quan đến công tác quản lý lao động, tiền lương, chế độ phúc lợi;
- Xây dựng hệ thống Thang bảng lương và khai báo với Cơ quan có thẩm quyền;
- Xây dựng và hoàn thiện các chính sách phúc lợi, khen thưởng, kỷ luật;
- Kiểm soát data nhân sự và quản lý Hợp đồng lao động của CBNV Công ty;
- Quản lý và lập Bảng thanh toán lương định kỳ hàng tháng;
- Quản lý thuế TNCN và phối hợp BP Kế toán QTT cho NLĐ;
- Quản lý và kiểm soát công tác BHXH, BHYT, BHYT toàn hệ thống Công ty;
- Tham mưu cho BTGĐ trong công tác khen thưởng cuối năm, khen thưởng đột xuất cho nhân viên trong Công ty;
5. Quan hệ lao động
- Tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để đưa ra những giải pháp kịp thời;
- Phối hợp giải quyết các tranh chấp lao động;
- Tạo dựng và duy trì các mối quan hệ với cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước trong lĩnh vực công việc.
6. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của BTGĐ.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
- Tối thiểu 10 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự và ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương.
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên nghành như Quản trị Nhân sự, Quản trị văn phòng, Luật, ...hoặc các chuyên nghành có liên quan.
- Kiến thức chuyên sâu về quản trị nhân sự: Nắm vững Luật lao động, các nguyên tắc, quy trình và thủ tục trong công tác quản trị nhân sự, kiến thức chuyên sâu về Lương, đãi ngộ, thuế TNCN, BHXH, v.v.
- Cập nhật các xu hướng: Luôn theo dõi và cập nhật những thay đổi trong Luật lao động, thị trường lao động và các xu hướng nhân sự mới.
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện;
- Kỹ năng lãnh đạo;
- Giao tiếp tốt và linh hoạt trong cách ứng xử;
- Thành thạo vi tính văn phòng;
- Kỹ năng phân tích và tổng hợp báo cáo;
- Chuyên nghiệp, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao;
- Cẩn thận, tỉ mỉ và bảo mật thông tin.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFIN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFIN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đường Đ8, Khu Biệt Thự Sài Gòn Pearl - Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-hanh-chinh-tong-hop-thu-nhap-25-30-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job260367
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Hạn nộp: 19/06/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Khách Sạn A25
Tuyển Hành chính tổng hợp Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tập đoàn Khách Sạn A25
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Casper Việt Nam
Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty CP Casper Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Minh Hương PND
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Minh Hương PND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Minh Hương PND
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Tuyển Kế toán tổng hợp Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Hạn nộp: 19/06/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Khách Sạn A25
Tuyển Hành chính tổng hợp Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tập đoàn Khách Sạn A25
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH YAKULT VN
14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG CCSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG CCSTAR
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH GOLKING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH GOLKING
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH
Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG QUỐC TẾ VIỆT PHÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG QUỐC TẾ VIỆT PHÁP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH K O T I T I Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH K O T I T I Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Bình Dương thu nhập 75 - 85 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
75 - 85 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Visaho
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp Motives Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Motives Vietnam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VỐN GÓP SHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VỐN GÓP SHINE
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đồng Tâm
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ NỘI THẤT THÀNH VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ NỘI THẤT THÀNH VINH
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFIN VIỆT NAM
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Lan Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Lan Oanh
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Sang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Sang
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Prudential Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Prudential Việt Nam
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần Amazing Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu Công Ty Cổ Phần Amazing Group
4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Sunshine Paradise làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công Ty TNHH Sunshine Paradise
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần TID làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công Ty Cổ Phần TID
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Aloha Thế Giới Chậu Cây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Aloha Thế Giới Chậu Cây
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH PEACH CONSULTING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PEACH CONSULTING
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH IA-Data Tech Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty TNHH IA-Data Tech Vietnam
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Quản Lý Dự Án Core Asia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Quản Lý Dự Án Core Asia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Tiếp Thị Giải Trí Primagena & Cronus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Tiếp Thị Giải Trí Primagena & Cronus
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm