Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFIN VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- Số 1 Đường Đ8, Khu Biệt Thự Sài Gòn Pearl
- Số 92 Nguyễn Hữu, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Mô tả Công việc
Là người chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước Ban Tổng Giám Đốc trong các việc sau đây:
1. Quản lý Phòng HC - NS
- Chịu trách nhiệm chung cho mọi hoạt động của Phòng Hành chính - Nhân sự;
- Thường xuyên cập nhật các quy định, chế độ chính sách mới của Nhà nước để kịp thời áp dụng vào công tác nhân sự của Công ty.
2. Xây dựng và triển khai hệ thống nhân sự
- Tham mưu cho Ban TGĐ xây dựng các quy trình nghiệp vụ và chính sách về công tác HC-NS Công ty;
- Xây dựng hệ thống văn bản, biểu mẫu, thống nhất về hồ sơ, thủ tục sử dụng trong nội bộ Công ty;
- Phối hợp với Trưởng bộ phận, phòng ban xây dựng và chuẩn hoá bản mô tả công việc cho từng vị trí;
- Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả công việc (KPI) từng Phòng ban, bộ phận;
3. Lao động tiền lương và chế độ chính sách
- Trực tiếp soạn thảo và triển khai các văn bản, hướng dẫn, thông báo, ...liên quan đến công tác quản lý lao động, tiền lương, chế độ phúc lợi;
- Xây dựng hệ thống Thang bảng lương và khai báo với Cơ quan có thẩm quyền;
- Xây dựng và hoàn thiện các chính sách phúc lợi, khen thưởng, kỷ luật;
- Kiểm soát data nhân sự và quản lý Hợp đồng lao động của CBNV Công ty;
- Quản lý và lập Bảng thanh toán lương định kỳ hàng tháng;
- Quản lý thuế TNCN và phối hợp BP Kế toán QTT cho NLĐ;
- Quản lý và kiểm soát công tác BHXH, BHYT, BHYT toàn hệ thống Công ty;
- Tham mưu cho BTGĐ trong công tác khen thưởng cuối năm, khen thưởng đột xuất cho nhân viên trong Công ty;
5. Quan hệ lao động
- Tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để đưa ra những giải pháp kịp thời;
- Phối hợp giải quyết các tranh chấp lao động;
- Tạo dựng và duy trì các mối quan hệ với cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước trong lĩnh vực công việc.
6. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của BTGĐ.
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 10 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự và ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương.
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên nghành như Quản trị Nhân sự, Quản trị văn phòng, Luật, ...hoặc các chuyên nghành có liên quan.
- Kiến thức chuyên sâu về quản trị nhân sự: Nắm vững Luật lao động, các nguyên tắc, quy trình và thủ tục trong công tác quản trị nhân sự, kiến thức chuyên sâu về Lương, đãi ngộ, thuế TNCN, BHXH, v.v.
- Cập nhật các xu hướng: Luôn theo dõi và cập nhật những thay đổi trong Luật lao động, thị trường lao động và các xu hướng nhân sự mới.
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện;
- Kỹ năng lãnh đạo;
- Giao tiếp tốt và linh hoạt trong cách ứng xử;
- Thành thạo vi tính văn phòng;
- Kỹ năng phân tích và tổng hợp báo cáo;
- Chuyên nghiệp, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao;
- Cẩn thận, tỉ mỉ và bảo mật thông tin.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
