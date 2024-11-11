Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mô tả Công việc

Là người chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước Ban Tổng Giám Đốc trong các việc sau đây:

1. Quản lý Phòng HC - NS

- Chịu trách nhiệm chung cho mọi hoạt động của Phòng Hành chính - Nhân sự;

- Thường xuyên cập nhật các quy định, chế độ chính sách mới của Nhà nước để kịp thời áp dụng vào công tác nhân sự của Công ty.

2. Xây dựng và triển khai hệ thống nhân sự

- Tham mưu cho Ban TGĐ xây dựng các quy trình nghiệp vụ và chính sách về công tác HC-NS Công ty;

- Xây dựng hệ thống văn bản, biểu mẫu, thống nhất về hồ sơ, thủ tục sử dụng trong nội bộ Công ty;

- Phối hợp với Trưởng bộ phận, phòng ban xây dựng và chuẩn hoá bản mô tả công việc cho từng vị trí;

- Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả công việc (KPI) từng Phòng ban, bộ phận;

3. Lao động tiền lương và chế độ chính sách

- Trực tiếp soạn thảo và triển khai các văn bản, hướng dẫn, thông báo, ...liên quan đến công tác quản lý lao động, tiền lương, chế độ phúc lợi;

- Xây dựng hệ thống Thang bảng lương và khai báo với Cơ quan có thẩm quyền;

- Xây dựng và hoàn thiện các chính sách phúc lợi, khen thưởng, kỷ luật;

- Kiểm soát data nhân sự và quản lý Hợp đồng lao động của CBNV Công ty;

- Quản lý và lập Bảng thanh toán lương định kỳ hàng tháng;

- Quản lý thuế TNCN và phối hợp BP Kế toán QTT cho NLĐ;

- Quản lý và kiểm soát công tác BHXH, BHYT, BHYT toàn hệ thống Công ty;

- Tham mưu cho BTGĐ trong công tác khen thưởng cuối năm, khen thưởng đột xuất cho nhân viên trong Công ty;

5. Quan hệ lao động

- Tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để đưa ra những giải pháp kịp thời;

- Phối hợp giải quyết các tranh chấp lao động;

- Tạo dựng và duy trì các mối quan hệ với cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước trong lĩnh vực công việc.

6. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của BTGĐ.