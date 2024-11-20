Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ NỘI THẤT THÀNH VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Từ 7 Triệu

• Thực hiện nghiệp vụ kế toán - tài chính của công ty

- Thực hiện việc hạch toán xuất/ nhập hàng hóa – vật tư, đảm bảo các số liệu chính xác và phù hợp với các mục chi phí.

- Lập báo cáo dự trù Thu/ chi, kiểm soát Thu/ chi hàng tháng chi tiết, chính xác các khoản.

- Đảm nhận việc hạch toán doanh thu – giá vốn – công nợ.

- Thường xuyên theo dõi công nợ, định kỳ lập biên bản xác minh công nợ.

- Thực hiện việc kê thai thuế đầu vào – đầu ra theo quy định của pháp luật.

- Cập nhật nội dung kê khai thuế vào hệ thống quản trị kế toán.

- Tham gia quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện các thủ tục Thu/ chi và thanh toán.

- Theo dõi lương thưởng tại công ty.

- Theo dõi nghiệp vụ BHXH, BHYT, BHTN của nhân viên.

- Quản lý, theo dõi và phản ánh kịp thời về số lượng, hiện trạng và giá trị các tài sản mà công ty hiện có, báo cáo lên cấp trên khi cần thiết.

- Theo dõi và cập nhật kịp thời các quy định, chế độ, chính sách của Nhà nước về kế toán tài chính để tổ chức thực hiện trong Công ty và tham mưu cho Ban Giám đốc về các chính sách Thuế, kế toán.

• Kiểm kê hàng hóa với Thủ Kho

- Định kỳ thực hiện việc kiểm kê hàng hóa, vật tư trong kho.

- Lập biên bản kiểm kê hay biên bản đề xuất xử lý khi phát hiện có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ sách với con số thực tế và báo cáo ngay lên cấp trên.

• Các công việc liên quan đến tổ chức, hành chính

- Tham gia quản lý nhân sự: chấm công, danh sách nhân sự cập nhật và lên bảng lương vào cuối tháng, theo dõi biến động nhân sự.

- Phụ trách đề xuất và thực hiện mua sắm VPP, vé máy bay, vật tư thiết bị phục vụ hoạt động của công ty.

- Làm hồ sơ thầu, hợp đồng.

- Lập các báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp trên.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ Ban giám đốc.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán, QTKD, Tài chính - Marketing, các chuyên ngành liên quan hoặc đã từng làm vị trí kế toán bán hàng hoặc chuyên ngành luật kinh tế;

• Giới tính: Nữ

• Độ tuổi: từ 23 – 33 tuổi;

• Kinh nghiệm: 1 năm trở lên;

• Tin học: sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word; Excel; Powerpoint; ...); phần mềm Misa ...

• Tính chính xác, tỉ mỉ về các con số, giấy tờ phải rõ ràng và minh bạch;

• Đạo đức tốt, cẩn thận, chịu khó, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc, kiên trì, nhanh nhẹn, vui vẻ;

• Chủ động tìm hiểu về công việc, không ngại việc;

• Có sức khỏe tốt;

• Thời gian làm việc: toàn thời gian (8am - 5h30 pm) từ thứ Hai đến thứ Sáu;

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ NỘI THẤT THÀNH VINH Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 6.500.000 đ + phụ cấp + thưởng (tùy theo năng lực và tình hình kinh doanh công ty): sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn;

• Nhiều cơ hội học tập, phát triển, và được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực;

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc;

• Chế độ khen thưởng tháng 13 khi làm tròn 1 năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ NỘI THẤT THÀNH VINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin