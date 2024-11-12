Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH IA-Data Tech Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH IA-Data Tech Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty TNHH IA-Data Tech Vietnam
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công Ty TNHH IA-Data Tech Vietnam

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH IA-Data Tech Vietnam

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 4 Hàn Thuyên, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Làm việc chính thức toàn thời gian tại công ty.
- Công việc làm theo ca từ trưa đến tối.
- Giám sát các chuỗi cửa hàng bán lẻ thông qua phần mềm nhập liệu của công ty (sẽ được hướng dẫn cụ thể khi nhận việc)

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ từ 18 tuổi trở lên
- Đã tốt nghiệp THPT
- Biết sử dụng máy vi tính
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH IA-Data Tech Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH đầy đủ
- Công việc ổn định lâu dài
- Tăng lương/ thưởng theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH IA-Data Tech Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH IA-Data Tech Vietnam

Công Ty TNHH IA-Data Tech Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 79/5 Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

