Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH IA-Data Tech Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH IA-Data Tech Vietnam
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 4 Hàn Thuyên, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Làm việc chính thức toàn thời gian tại công ty.
- Công việc làm theo ca từ trưa đến tối.
- Giám sát các chuỗi cửa hàng bán lẻ thông qua phần mềm nhập liệu của công ty (sẽ được hướng dẫn cụ thể khi nhận việc)
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ Nữ từ 18 tuổi trở lên
- Đã tốt nghiệp THPT
- Biết sử dụng máy vi tính
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc
Tại Công Ty TNHH IA-Data Tech Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia BHXH đầy đủ
- Công việc ổn định lâu dài
- Tăng lương/ thưởng theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH IA-Data Tech Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
