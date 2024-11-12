Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH IA-Data Tech Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 4 Hàn Thuyên, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Làm việc chính thức toàn thời gian tại công ty.

- Công việc làm theo ca từ trưa đến tối.

- Giám sát các chuỗi cửa hàng bán lẻ thông qua phần mềm nhập liệu của công ty (sẽ được hướng dẫn cụ thể khi nhận việc)

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ từ 18 tuổi trở lên

- Đã tốt nghiệp THPT

- Biết sử dụng máy vi tính

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH IA-Data Tech Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH đầy đủ

- Công việc ổn định lâu dài

- Tăng lương/ thưởng theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH IA-Data Tech Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.