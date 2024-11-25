Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 233 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thiết lập/ Cập nhật hệ thống báo cáo quản trị của chức năng

2. Thiết lập/ Cập nhật yêu cầu về dữ liệu và lộ trình triển khai đo lường KPIs và báo cáo quản trị của chức năng

3. Phân bổ và truyền thông chỉ tiêu quản trị KPIs và báo cáo quản trị đến các nhân sự/ các bên liên quan

4. Đo lường hiệu quả hoạt động theo các chỉ tiêu KPIs của chức năng và tại từng đơn vị

5. Xác định xu hướng về hiệu quả hoạt động của chức năng và của từng đơn vị và thực hiện phân tích

6. Xác định xu hướng về hiệu quả hoạt động của chức năng và của từng đơn vị và nhận diện các vấn đề

7. Đo lường hiệu quả hoạt động theo các chỉ tiêu KPIs của chức năng và tại từng đơn vị

8. Xác định xu hướng về hiệu quả hoạt động của chức năng và của từng đơn vị và thực hiện phân tích

– Nam/Nữ, tuổi từ 25 – 35

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiểm toán, Tài chính, …

– Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kế toán quản trị,quản trị giá thành,quản trị chi phí, phân tích tài chính

– Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ ACCA, CPA, CMA, CIMA

– Sử dụng SAP, thành thạo MS Excel, MS Powerpoint, ưu tiên biết Power BI

– Kỹ năng phân tích, thiết lập, trình bày báo cáo; Phân tích đánh giá dữ liệu; Xây dựng AOP-KPI và Quản trị ngân sách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam/Nữ, tuổi từ 25 – 35

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiểm toán, Tài chính, …

– Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kế toán quản trị,quản trị giá thành,quản trị chi phí, phân tích tài chính

– Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ ACCA, CPA, CMA, CIMA

– Sử dụng SAP, thành thạo MS Excel, MS Powerpoint, ưu tiên biết Power BI

– Kỹ năng phân tích, thiết lập, trình bày báo cáo; Phân tích đánh giá dữ liệu; Xây dựng AOP-KPI và Quản trị ngân sách.

Quyền lợi:

–Lương: thỏa thuận theo năng lực cá nhân đóng góp (3P).

–Thưởng: hiệu suất lao động, thưởng KPI tháng/ quý/ năm, thưởng dự án,…

–Quản lý theo hiệu quả công việc, tôn trọng ý kiến, sáng kiến, cải tiến

–Được tham gia đa dạng các khóa đào tạo hàng tuần (đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài)

–Tham gia BHXH, BHYT, Công đoàn, Bảo hiểm tai nạn 24/24 … đầy đủ theo Luật định

–Chính sách mua hàng chiết khấu dành cho CB. CNV

–Các khoản phụ cấp và phúc lợi: Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm; Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa, ăn chay; 13 ngày nghỉ/ năm (nghỉ ngày sinh nhật), …

–Công cụ làm việc: hệ thống quản lý SAP, ERP, IBPM, Microsoft Office 365, hệ thống quy trình quy định ISO, phương tiện di chuyển,…

Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

–Lương: thỏa thuận theo năng lực cá nhân đóng góp (3P).

–Thưởng: hiệu suất lao động, thưởng KPI tháng/ quý/ năm, thưởng dự án,…

–Quản lý theo hiệu quả công việc, tôn trọng ý kiến, sáng kiến, cải tiến

–Được tham gia đa dạng các khóa đào tạo hàng tuần (đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài)

–Tham gia BHXH, BHYT, Công đoàn, Bảo hiểm tai nạn 24/24 … đầy đủ theo Luật định

–Chính sách mua hàng chiết khấu dành cho CB. CNV

–Các khoản phụ cấp và phúc lợi: Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm; Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa, ăn chay; 13 ngày nghỉ/ năm (nghỉ ngày sinh nhật), …

–Công cụ làm việc: hệ thống quản lý SAP, ERP, IBPM, Microsoft Office 365, hệ thống quy trình quy định ISO, phương tiện di chuyển,…

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư, Sản xuất / Vận hành sản xuất

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin