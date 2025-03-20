Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Long An thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - KCN Phú Mỹ II, Tân Thành, Huyện Tân Thành

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Nhập hợp đồng thương mại, thông tin vận chuyển vào hệ thống S-ERP.

- Làm việc với nhân viên kinh doanh, nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển để đảm bảo lô hàng suôn sẻ.

- Nhận lịch vận chuyển, chuẩn bị chứng từ xuất khẩu và theo dõi tiến trình giao hàng.

- Quản lý thanh toán cho nhà cung cấp và công nợ khách hàng.

- Hỗ trợ các công việc Admin, HR/GA.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, 22-30 tuổi, tốt nghiệp ngành Tiếng Hàn, Kế toán, Kinh doanh, Kinh tế, Logistics (chấp nhận fresher).

- Thành thạo tiếng Hàn (TOPIK 4-6 hoặc tương đương), ưu tiên ứng viên từng học/từng sống tại Hàn Quốc.

- Thành thạo tin học văn phòng, có thể sử dụng S-ERP (được đào tạo)

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 30M Gross

- Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu (8AM – 5PM).

- Thưởng: Tháng 13, KPI theo tình hình kinh doanh.

- Bảo hiểm: Xã hội + Bảo hiểm y tế cá nhân (PVI).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin