Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Long An thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- KCN Phú Mỹ II, Tân Thành, Huyện Tân Thành

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Nhập hợp đồng thương mại, thông tin vận chuyển vào hệ thống S-ERP.
- Làm việc với nhân viên kinh doanh, nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển để đảm bảo lô hàng suôn sẻ.
- Nhận lịch vận chuyển, chuẩn bị chứng từ xuất khẩu và theo dõi tiến trình giao hàng.
- Quản lý thanh toán cho nhà cung cấp và công nợ khách hàng.
- Hỗ trợ các công việc Admin, HR/GA.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, 22-30 tuổi, tốt nghiệp ngành Tiếng Hàn, Kế toán, Kinh doanh, Kinh tế, Logistics (chấp nhận fresher).
- Thành thạo tiếng Hàn (TOPIK 4-6 hoặc tương đương), ưu tiên ứng viên từng học/từng sống tại Hàn Quốc.
- Thành thạo tin học văn phòng, có thể sử dụng S-ERP (được đào tạo)

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 30M Gross
- Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu (8AM – 5PM).
- Thưởng: Tháng 13, KPI theo tình hình kinh doanh.
- Bảo hiểm: Xã hội + Bảo hiểm y tế cá nhân (PVI).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 57 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

