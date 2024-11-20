Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: CN4, KCN Nam Cầu Kiền, Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Thủy Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc liên quan đến ATLĐ, PCCC, 5S trong công ty

Giám sát/ kiểm tra sự tuân thủ các nội quy, quy định của CNV

Báo cáo các vấn đề về môi trường, điện, nước, xử lý chất thải, rác thải, nước thải,...: đánh giá các rủi ro và đề xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ, tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Ưu tiên chuyên ngành môi trường, an toàn lao động

Có kinh nghiệm làm công tác HSE

Hiểu biết về pháp luật an toán vệ sinh lao động, môi trường và PCCC.

Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương trao đổi khi phỏng vấn

Thưởng các ngày lễ, tết,... theo quy định của công ty.

Hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Có cơ hội làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, phát triển ổn định lâu dài

Có cơ hội phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin