Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: CN4, KCN Nam Cầu Kiền, Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Thủy Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc liên quan đến ATLĐ, PCCC, 5S trong công ty
Giám sát/ kiểm tra sự tuân thủ các nội quy, quy định của CNV
Báo cáo các vấn đề về môi trường, điện, nước, xử lý chất thải, rác thải, nước thải,...: đánh giá các rủi ro và đề xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ, tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Ưu tiên chuyên ngành môi trường, an toàn lao động
Có kinh nghiệm làm công tác HSE
Hiểu biết về pháp luật an toán vệ sinh lao động, môi trường và PCCC.
Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương trao đổi khi phỏng vấn
Thưởng các ngày lễ, tết,... theo quy định của công ty.
Hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Có cơ hội làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, phát triển ổn định lâu dài
Có cơ hội phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN4 KCN Nam Cầu Kiền, Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

