Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 39 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
- Hà Nội: số 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 30 - 39 Triệu
Thúc đẩy và cung cấp mã giao diện người dùng Swift, Rxswift chất lượng hàng đầu trên một loạt các dự án tương tác.
Sở hữu mã hướng tới người dùng của nền tảng kỹ thuật số và kiến trúc của trải nghiệm người dùng, dẫn dắt các nhà thiết kế đưa khung hình dây từ giai đoạn phát triển đến phân phối.
Cộng tác với các nhà phát triển back-end để khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề về mã hóa, cải thiện khả năng sử dụng.
Đảm bảo rằng tất cả các vật liệu được sản xuất có chất lượng cao, chính xác, kịp thời và tuân thủ các tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận.
Duy trì các tiêu chuẩn đồ họa và thương hiệu trong toàn bộ giao diện của sản phẩm.
Chủ động kiểm tra và gỡ lỗi các chương trình để đảm bảo tính ổn định và chính xác.
Phát triển và duy trì mã giao diện người dùng để cải thiện các phương pháp mô hình phân tích và thống kê và dự báo để hỗ trợ các bộ lạc kinh doanh trong quá trình ra quyết định của họ.
Hướng dẫn các thành viên bộ lạc và đội ngũ dịch các yêu cầu kinh doanh thành tài liệu thiết kế kỹ thuật.
Tích cực xem xét và thúc đẩy các cuộc thảo luận với các thành viên trong nhóm về các tài liệu yêu cầu chức năng để xây dựng và cải tiến các sản phẩm kỹ thuật số
Thúc đẩy và cung cấp mã giao diện người dùng Swift, Rxswift chất lượng hàng đầu trên một loạt các dự án tương tác.
Sở hữu mã hướng tới người dùng của nền tảng kỹ thuật số và kiến trúc của trải nghiệm người dùng, dẫn dắt các nhà thiết kế đưa khung hình dây từ giai đoạn phát triển đến phân phối.
Cộng tác với các nhà phát triển back-end để khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề về mã hóa, cải thiện khả năng sử dụng.
Đảm bảo rằng tất cả các vật liệu được sản xuất có chất lượng cao, chính xác, kịp thời và tuân thủ các tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận.
Duy trì các tiêu chuẩn đồ họa và thương hiệu trong toàn bộ giao diện của sản phẩm.
Chủ động kiểm tra và gỡ lỗi các chương trình để đảm bảo tính ổn định và chính xác.
Phát triển và duy trì mã giao diện người dùng để cải thiện các phương pháp mô hình phân tích và thống kê và dự báo để hỗ trợ các bộ lạc kinh doanh trong quá trình ra quyết định của họ.
Hướng dẫn các thành viên bộ lạc và đội ngũ dịch các yêu cầu kinh doanh thành tài liệu thiết kế kỹ thuật.
Tích cực xem xét và thúc đẩy các cuộc thảo luận với các thành viên trong nhóm về các tài liệu yêu cầu chức năng để xây dựng và cải tiến các sản phẩm kỹ thuật số
Với Mức Lương 30 - 39 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Min 3 năm kinh nghiệm mobilemobile phát triển bằng 2 ngôn ngữ (Swift, Kotlin)
Có kinh nghiệm bank (Uu tiên ứng viên đã làm dự án Techcombank)
Thành thạo Swift hoặc Rxswift
Có hiểu biết về OPP, design partern
Có kinh nghiệm làm việc với cocoapods, RESTful API, Json
Có kinh nghiệm làm việc với các kiến trúc mobile: MVVM, MVP, clean architecture
Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương upto 39M
Lương tháng 13.
Tham gia BHXH
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác
Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên
Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới
Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống
Hoa quả và bánh kẹo hàng ngày tại Công ty
Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI