Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 39 Triệu

Mức lương 30 - 39 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 30 - 39 Triệu

Thúc đẩy và cung cấp mã giao diện người dùng Swift, Rxswift chất lượng hàng đầu trên một loạt các dự án tương tác. Sở hữu mã hướng tới người dùng của nền tảng kỹ thuật số và kiến trúc của trải nghiệm người dùng, dẫn dắt các nhà thiết kế đưa khung hình dây từ giai đoạn phát triển đến phân phối. Cộng tác với các nhà phát triển back-end để khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề về mã hóa, cải thiện khả năng sử dụng. Đảm bảo rằng tất cả các vật liệu được sản xuất có chất lượng cao, chính xác, kịp thời và tuân thủ các tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận. Duy trì các tiêu chuẩn đồ họa và thương hiệu trong toàn bộ giao diện của sản phẩm. Chủ động kiểm tra và gỡ lỗi các chương trình để đảm bảo tính ổn định và chính xác. Phát triển và duy trì mã giao diện người dùng để cải thiện các phương pháp mô hình phân tích và thống kê và dự báo để hỗ trợ các bộ lạc kinh doanh trong quá trình ra quyết định của họ. Hướng dẫn các thành viên bộ lạc và đội ngũ dịch các yêu cầu kinh doanh thành tài liệu thiết kế kỹ thuật. Tích cực xem xét và thúc đẩy các cuộc thảo luận với các thành viên trong nhóm về các tài liệu yêu cầu chức năng để xây dựng và cải tiến các sản phẩm kỹ thuật số

Với Mức Lương 30 - 39 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Min 3 năm kinh nghiệm mobilemobile phát triển bằng 2 ngôn ngữ (Swift, Kotlin) Có kinh nghiệm bank (Uu tiên ứng viên đã làm dự án Techcombank) Thành thạo Swift hoặc Rxswift Có hiểu biết về OPP, design partern Có kinh nghiệm làm việc với cocoapods, RESTful API, Json Có kinh nghiệm làm việc với các kiến trúc mobile: MVVM, MVP, clean architecture

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 39M Lương tháng 13. Tham gia BHXH Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm. Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống Hoa quả và bánh kẹo hàng ngày tại Công ty Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

