Tuyển IT Helpdesk Pon Phu Thai Mobility Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 200 - 400 USD

Tuyển IT Helpdesk Pon Phu Thai Mobility Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 200 - 400 USD

Pon Phu Thai Mobility Group
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Pon Phu Thai Mobility Group

IT Helpdesk

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Pon Phu Thai Mobility Group

Mức lương
200 - 400 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 467 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 200 - 400 USD

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI PON PHÚ THÁI MOBILITY - LAND ROVER VIỆT NAM
Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tài năng và nhiệt huyết để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Nếu bạn đã sẵn sàng đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới, hãy khám phá các cơ hội việc làm mới nhất của chúng tôi!
Vị trí tuyển dụng:
HỌC VIỆC KỸ THUẬT VIÊN - TECHNICIAN APPRENTICE

Với Mức Lương 200 - 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Pon Phu Thai Mobility Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pon Phu Thai Mobility Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Pon Phu Thai Mobility Group

Pon Phu Thai Mobility Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Quận Long Biên - HN; Quận 7 - HCM;

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-it-helpdesk-thu-nhap-200-400-thang-tai-ha-noi-job312954
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Tuyển IT Helpdesk Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam Australia International School (Vas)
Tuyển IT Helpdesk Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Australia International School (Vas)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH TECHNOASIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Hạn nộp: 26/08/2025
Hưng Yên Hà Nội Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển IT Helpdesk Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 09/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Hạn nộp: 17/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Voltrans Logistics co., Ltd
Tuyển IT Helpdesk Voltrans Logistics co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Voltrans Logistics co., Ltd
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Tuyển IT Helpdesk Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam Australia International School (Vas)
Tuyển IT Helpdesk Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Australia International School (Vas)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH TECHNOASIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Hạn nộp: 26/08/2025
Hưng Yên Hà Nội Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển IT Helpdesk Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 09/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Hạn nộp: 17/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Voltrans Logistics co., Ltd
Tuyển IT Helpdesk Voltrans Logistics co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Voltrans Logistics co., Ltd
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH THOTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THOTH VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH LOTTE Innovate Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH LOTTE Innovate Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Pon Phu Thai Mobility Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 200 - 400 USD Pon Phu Thai Mobility Group
200 - 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vinhomes Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Icetea Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty TNHH Icetea Software
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 21 Triệu Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Frasers Property Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Frasers Property Vietnam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH DV Bảo Vệ Quang Trung Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu Công ty TNHH DV Bảo Vệ Quang Trung Hà Nội
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk TIKI Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TIKI Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH LOTTE Innovate Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH LOTTE Innovate Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH GLUDITEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GLUDITEC VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Rodd & Gunn New Zealand Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD Rodd & Gunn New Zealand Limited
700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Gear Inc. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Gear Inc.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 21 Triệu Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk TIKI Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TIKI Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm