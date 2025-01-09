Tuyển IT Helpdesk FPT Software Innovation Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại FPT Software Innovation Company Limited
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Thỏa thuận
- Khắc phục sửa chữa các vấn đề lỗi thông thường hệ thống phần cứng, mạng, hệ thống đường truyền mạng...
- Hỗ trợ người dùng các vấn đề liên quan đến máy tính, windows, office, hardware, software...
- Xử lý các vấn đề liên quan đến mạng LAN, WAN, Wifi, Server, Camera, máy in, máy chiếu...
- Theo dõi và báo cáo định kỳ về hệ thống IT và các phần mềm sử dụng.
- Thực hiện các nội dung công việc khác theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao đẳng, chuyên ngành Công nghệ thông tin.
- Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng về IT Helpdesk (CCNA, MCSA...).
- Chăm chỉ nhiệt tình, ham học hỏi, cẩn thận trong công việc.
Tại FPT Software Innovation Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh, có thể thỏa thuận theo năng lực.
- Lương tháng 13 và các gói thưởng định kỳ: Thưởng hiệu quả công việc theo tháng, thưởng lễ 30/4, 2/9 theo thâm niên làm việc...
- Review lương 1 lần/năm hoặc khi có thành tích xuất sắc.
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm sức khỏe FPT Care cho nhân viên.
- Các chương trình đào tạo thường xuyên và miễn phí giúp nhân viên nâng cao năng lực bản thân.
- Cơ hội làm việc với các khách hàng lớn trên thế giới, công nghệ tiên tiến, phát triển bản thân...
- Môi trường làm việc cởi mở, dân chủ, đặc trưng văn hóa FPT.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software Innovation Company Limited
