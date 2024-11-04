Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company

IT Helpdesk

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KCN Ninh Hiệp , Gia Lâm

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ người dùng xử lý các sự cố máy tính PC, laptop
Xử lý khắc phục lỗi phần cứng : Máy tính, máy in, thiết bị ghi âm, camera, kết nối line điện thoại, internet trong nội bộ.
Thành thạo lắp ráp máy tính, cài đặt các phần mềm ứng dụng phục vụ cho công việc văn phòng
Nâng cấp, thay thế các thiết bị máy tính, camera hỏng hóc tại các cửa hàng/ Kho/ Trạm miền bắc.
Quản trị hệ thống máy chủ, hệ thống camera và hạ tầng mạng doanh nghiệp.
Các nhiệm vụ liên quan đến bảo trì máy định kỳ theo kế hoạch
Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy trình cấp phát, sửa chữa, nâng cấp các công cụ dụng cụ liên quan đến tài sản của công ty do bộ phận IT quản lý phù hợp với hệ thống quy chuẩn quy công ty.
Lập kế hoạch đi công tác tác các cửa hàng và đề xuất các giải pháp khắc phục lỗi thiết bị.
Báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin
Đã từng xử lý các sự cố lỗi mạng, kết nối line điện thoại, camera,..
Tư duy giải quyết vấn đề tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Chủ động, tích cực trong công việc và sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BH24H, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
Chế độ công đoàn: Sinh nhật, kết hôn, thăm bệnh, lễ/tết
Team building và thưởng theo tình hình kinh doanh của công ty
Công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon Paragon, số 3, Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

