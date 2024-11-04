Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
- Hà Nội: KCN Ninh Hiệp , Gia Lâm
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Hỗ trợ người dùng xử lý các sự cố máy tính PC, laptop
Xử lý khắc phục lỗi phần cứng : Máy tính, máy in, thiết bị ghi âm, camera, kết nối line điện thoại, internet trong nội bộ.
Thành thạo lắp ráp máy tính, cài đặt các phần mềm ứng dụng phục vụ cho công việc văn phòng
Nâng cấp, thay thế các thiết bị máy tính, camera hỏng hóc tại các cửa hàng/ Kho/ Trạm miền bắc.
Quản trị hệ thống máy chủ, hệ thống camera và hạ tầng mạng doanh nghiệp.
Các nhiệm vụ liên quan đến bảo trì máy định kỳ theo kế hoạch
Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy trình cấp phát, sửa chữa, nâng cấp các công cụ dụng cụ liên quan đến tài sản của công ty do bộ phận IT quản lý phù hợp với hệ thống quy chuẩn quy công ty.
Lập kế hoạch đi công tác tác các cửa hàng và đề xuất các giải pháp khắc phục lỗi thiết bị.
Báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã từng xử lý các sự cố lỗi mạng, kết nối line điện thoại, camera,..
Tư duy giải quyết vấn đề tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Chủ động, tích cực trong công việc và sẵn sàng đi công tác.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ công đoàn: Sinh nhật, kết hôn, thăm bệnh, lễ/tết
Team building và thưởng theo tình hình kinh doanh của công ty
Công tác phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI