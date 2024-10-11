Tuyển IT Helpdesk Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô 6 KCN Tân Đông Hiệp A, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Hướng dẫn, hỗ trợ User giải quyết các yêu cầu hỗ trợ dịch vụ CNTT Quản trị mạng LAN, Internet. Nâng cấp, sửa chữa, thay thế phần cứng máy tính và các thiết bị ngoại vy khác. Cài đặt hệ điều hành và các phần mềm cơ bản trên máy tính. Quản trị các thiết bị văn phòng, phối hợp với đối tác để sửa chữa/bảo trì khi cần (máy chấm công, máy in, photocopy, fax, modem/router,...). Quản lý số lượng danh sách thiết bị và MAC (PC/laptop) tại site quản lý. Quản lý hệ thống vân tay máy chấm công

Hướng dẫn, hỗ trợ User giải quyết các yêu cầu hỗ trợ dịch vụ CNTT

Quản trị mạng LAN, Internet.

Nâng cấp, sửa chữa, thay thế phần cứng máy tính và các thiết bị ngoại vy khác.

Cài đặt hệ điều hành và các phần mềm cơ bản trên máy tính.

Quản trị các thiết bị văn phòng, phối hợp với đối tác để sửa chữa/bảo trì khi cần (máy chấm công, máy in, photocopy, fax, modem/router,...).

Quản lý số lượng danh sách thiết bị và MAC (PC/laptop) tại site quản lý.

Quản lý hệ thống vân tay máy chấm công

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành CNTT trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm ở lĩnh vực support. Có kiến thức tốt về các loại HDH như Windows 10, Windows 8, Windows 7, ưu tiên có chứng chỉ MCSA, CCNA. Có kiến thức cơ bản về mạng Network: TCP/IP, bấm cáp UTP CAT 5 & 6 theo chuẩn Test Cable.... Có kiến thức về Google Apps Có kiến thức tốt về phần cứng máy tính, máy in và các thiết bị ngoại vi.

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành CNTT trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm ở lĩnh vực support.

Có kiến thức tốt về các loại HDH như Windows 10, Windows 8, Windows 7, ưu tiên có chứng chỉ MCSA, CCNA.

Có kiến thức cơ bản về mạng Network: TCP/IP, bấm cáp UTP CAT 5 & 6 theo chuẩn Test Cable....

Có kiến thức về Google Apps

Có kiến thức tốt về phần cứng máy tính, máy in và các thiết bị ngoại vi.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty khách hàng: Masan - Lô 6 KCN Tân Đông Hiệp A,TP Dĩ An, Bình Dương Có xe đưa rước ở các địa điểm (Hàng Xanh, KCN Tân Bình) Hỗ trợ cơm trưa Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động. Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi. Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến. Khen thưởng lương tháng 13, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, thưởng theo kết quả kinh doanh chung của Công ty. Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ mát, teambuilding cùng nhiều trải nghiệm với các CLB sở thích, chuyên môn, thể dục thể thao... Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN và khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt chính sách bảo hiểm PNC Care dành riêng cho CBNV Phương Nam. Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam và Quy định tài chính của công ty Thuộc biên chế công ty TNHH MTV DV Viễn thông Phương Nam (Đối tác độc quyền của FPT Telecom).

Làm việc tại công ty khách hàng: Masan - Lô 6 KCN Tân Đông Hiệp A,TP Dĩ An, Bình Dương

Có xe đưa rước ở các địa điểm (Hàng Xanh, KCN Tân Bình)

Hỗ trợ cơm trưa

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến.

Khen thưởng lương tháng 13, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, thưởng theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ mát, teambuilding cùng nhiều trải nghiệm với các CLB sở thích, chuyên môn, thể dục thể thao...

Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN và khám sức khỏe định kỳ.

Đặc biệt chính sách bảo hiểm PNC Care dành riêng cho CBNV Phương Nam.

Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam và Quy định tài chính của công ty

Thuộc biên chế công ty TNHH MTV DV Viễn thông Phương Nam (Đối tác độc quyền của FPT Telecom).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin