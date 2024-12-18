Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD

IT Helpdesk

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô D3/1

- 4 đường VL7, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai, cấu hình, quản lý hệ thống máy chủ Server, thiết bị định tuyến Router, hệ thống Controllor Wifi, hệ thống NVR camera tập trung, tổng đài điện thoại Analog, Server - Kế Toán Misa, Database...
Xây dựng, vận hành hệ thống máy chủ File Server dùng để lưu trữ dữ liệu tập trung, triển khai cơ chế backup dữ liệu tập trung nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu.
Cấu hình tối ưu hóa các dịch vụ : Router, Switch, Server, firewall...
Kiểm tra, duy trì khắc phục sự cố về hệ thống mạng .
Tổ chức kiểm soát hệ thống thiết bị và các phần mềm CNTT đảm bảo sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả cao .
Xử lý các vấn đề liên quan tới thiết bị CNTT văn phòng: hệ thống điện thoại,hệ thống máy tính, máy photocopy - Scan, máy in, máy chiếu, hệ thống camera, v.v...)
Hỗ trợ di dời- lắp đặt máy tính, cài đặt phần mềm chuyên dụng, lắp đặt các loại máy văn phòng khác thuộc về IT .
Thi công dây mạng tới những vị trí lắp PC mới .
Khắc phục sự cố các vấn đề về máy tính, mạng LAN, WAN, xử lý các vấn đề về kỹ thuật liên quan tới IT .
Quản lý tài sản thuộc CNTT như: Máy in, máy tính, wifi, camera .
Giám sát và quản lý mạng LAN,WAN,VPN,Wifi, Email, Server trong công ty .
Thiết lập hệ thống VPN nhằm kết nối dữ liệu từ bên ngoài vào công ty phục vụ truy xuất dữ liệu nội bội cho Client .
Thiết lập hệ thống VPN LAN-TO-LAN nhằm kết nối dữ liệu giữa 2 nơi HCM và Long An.
Nghiên cứu, tham mưu, tư vấn cho các Phòng Ban , BGĐ trong việc mua sắm trang thiết bị CNTT, phần mềm ứng dụng sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty một cách hợp lý và hiệu quả .
Tạo user, phân quyền cho user được phép truy xuất vào Phòng Ban tương ứng trên Server
Đề xuất, lên kế hoạch, giám sát thi công dự án nâng cấp hệ thống CNTT mới, nghiệm thu – báo cáo sau khi hoàn thành dự án .
dự án nâng cấp hệ thống CNTT mới, n
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: CĐ/ĐH chuyên nghành Quản Trị Mạng, CNTT
Tốt nghiệp
Kinh nghiệm:Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kinh nghiệm
Độ tuổi: từ 30 đến 45 tuổi
Độ tuổi
Kỹ năng: Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc, khả năng làm việc độc lập ( nhóm) tốt .
Kỹ năng
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp
Ngoại ngữ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BH sức khỏe PVI, chế độ Thai sản, ma chay, tang chế, các chế độ khác theo luật lao động
Lưu phép, hoàn phép năm
Teambuilding, du lịch hàng năm
Thâm niên, thưởng tết
Các chế độ khác tùy tình hình công ty
Môi trường đoàn kết, hợp tác hỗ trợ nhau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E4/20 Nguyễn Hữu Trí, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

