Tuyển Công nghệ thông tin khác Công ty CP Giải pháp Công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, tòa nhà sông Đà, số 2 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật liên quan đến phần cứng, phần mềm, và hệ thống mạng.

Đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định của hệ thống công nghệ thông tin trong tổ chức.

Hỗ trợ người dùng cuối (end-user) trong việc sử dụng các thiết bị và ứng dụng.

Hỗ trợ kỹ thuật:

Xử lý các sự cố liên quan đến phần cứng: Máy tính, Máy in, Thiết bị Internet

Cài đặt, cấu hình và bảo trì các thiết bị CNTT như PC, laptop, máy in, thiết bị ngoại vi.

Khắc phục sự cố phần mềm và hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng các ứng dụng và hệ điều hành.

Hỗ trợ mạng:

Kiểm tra và khắc phục sự cố kết nối mạng (LAN, Wi-Fi, VPN).

Hỗ trợ cấu hình thiết bị mạng (modem, router, switch, access point, v.v.).

Đảm bảo an toàn dữ liệu và tuân thủ các chính sách bảo mật của công ty.

Quản lý hệ thống:

Theo dõi và bảo trì hệ thống máy chủ, email, hệ thống quản lý tài nguyên (ERP, CRM) nếu có.

Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ và khôi phục khi cần thiết.

Hỗ trợ triển khai các phần mềm mới hoặc cập nhật phiên bản.

Hỗ trợ người dùng cuối (End-user support):

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ nhân viên qua email, điện thoại, hoặc trực tiếp.

Hướng dẫn người dùng về cách sử dụng thiết bị và ứng dụng hiệu quả.

Ghi nhận và báo cáo các sự cố phức tạp lên cấp trên hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Khác:

Tham gia các dự án nâng cấp hệ thống hoặc triển khai công nghệ mới.

Đề xuất cải tiến hệ thống CNTT để nâng cao hiệu quả công việc.

Tham gia các công việc được Quản lý phân công khác

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 2 năm trở lên

Tốt nghiệp Trường dạy nghề/Trung cấp/Cao đẳng/Đại học ngành công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, hoặc tương đương

Biết sử dụng các công cụ, phần mềm hỗ trợ trong lĩnh vực IT Support

Yêu thích và tìm hiểu các thông tin liên quan đến công nghệ

Tại Công ty CP Giải pháp Công nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 – 10.000.000 đồng/tháng;

Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng;

Thưởng tháng lương thứ 13 và lễ tết theo quy định;

Được hưởng các phúc lợi như bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép... theo luật lao động;

Được hưởng các ưu đãi khác theo chính sách của Công ty như khám sức khỏe, du lịch, team building...

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Công nghệ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin