Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: Tầng 3, PG2 - 15A Nguyễn Đình Chiểu P1, TP Cao Lãnh

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các quá trình phân tích thiết kế, code, unit test và review source code.

Luôn cập nhật tiến độ và thông báo tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý dự án.

Phát triển và maintain ứng dụng Java, theo yêu cầu nhận từ phía khách hàng.

Cải thiện performance, turning logic, cài đặt các nghiệp vụ mới.

Tìm hiểu và nghiên cứu các công nghệ mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tư duy thuật toán tốt, có hiểu biết về cấu trúc dữ liệu

Học hỏi nhanh, có khả năng làm việc teamwork, nhiệt huyết và chịu được áp lực công việc

Có kiến thức về OOP, Design Patterns, MultiThreading, Asynchronous Programming

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, có kinh nghiệm thiết kế và cài đặt REST API sử dụng framework Spring Boot, Java Core, Java web Struts, Hibernate

Có khả năng giao tiếp và đọc tài liệu tiếng Anh

Thành thạo SQL, Procedure đã từng sử dụng Oracle là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 8 tiếng/ngày từ thứ 2 – thứ 6. Thứ 7 làm buổi sáng cách tuần.

Mức lương: Thỏa thuận (tùy năng lực và kết quả phỏng vấn) + lương phụ cấp onsite

Cungcấp chỗ ở, phí di chuyển khi đi onsite

Cơ hội phát triển, hoàn thiện kỹ năng, làm việcvới các đối tác quốc tế

Thưởngtháng thứ 13

Phụ cấp ăn trưa sau 6 tháng làm việc chính thức

Mua BHXH cho nhânviên, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.

Xét tăng lương 06tháng 1 lần.

Tổ chức dã ngoại Team Building kết nối các thành viên trong Công ty hàng năm.

Mừngsinh nhật, các event của công ty (tiệc cuối năm...)

Một số chế độ, quyền lợi khác khi làm việc onsite

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK

