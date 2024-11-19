Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Tháp: Tầng 3, PG2
- 15A Nguyễn Đình Chiểu P1, TP Cao Lãnh
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào các quá trình phân tích thiết kế, code, unit test và review source code.
Luôn cập nhật tiến độ và thông báo tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý dự án.
Phát triển và maintain ứng dụng Java, theo yêu cầu nhận từ phía khách hàng.
Cải thiện performance, turning logic, cài đặt các nghiệp vụ mới.
Tìm hiểu và nghiên cứu các công nghệ mới.
.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tư duy thuật toán tốt, có hiểu biết về cấu trúc dữ liệu
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc 8 tiếng/ngày từ thứ 2 – thứ 6. Thứ 7 làm buổi sáng cách tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK
