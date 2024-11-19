Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Tháp: Tầng 3, PG2

- 15A Nguyễn Đình Chiểu P1, TP Cao Lãnh

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các quá trình phân tích thiết kế, code, unit test và review source code.
Luôn cập nhật tiến độ và thông báo tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý dự án.
Phát triển và maintain ứng dụng Java, theo yêu cầu nhận từ phía khách hàng.
Cải thiện performance, turning logic, cài đặt các nghiệp vụ mới.
Tìm hiểu và nghiên cứu các công nghệ mới.
.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tư duy thuật toán tốt, có hiểu biết về cấu trúc dữ liệu
Học hỏi nhanh, có khả năng làm việc teamwork, nhiệt huyết và chịu được áp lực công việc
Có kiến thức về OOP, Design Patterns, MultiThreading, Asynchronous Programming
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, có kinh nghiệm thiết kế và cài đặt REST API sử dụng framework Spring Boot, Java Core, Java web Struts, Hibernate
Có khả năng giao tiếp và đọc tài liệu tiếng Anh
Thành thạo SQL, Procedure đã từng sử dụng Oracle là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 8 tiếng/ngày từ thứ 2 – thứ 6. Thứ 7 làm buổi sáng cách tuần.
Mức lương: Thỏa thuận (tùy năng lực và kết quả phỏng vấn) + lương phụ cấp onsite
Cungcấp chỗ ở, phí di chuyển khi đi onsite
Cơ hội phát triển, hoàn thiện kỹ năng, làm việcvới các đối tác quốc tế
Thưởngtháng thứ 13
Phụ cấp ăn trưa sau 6 tháng làm việc chính thức
Mua BHXH cho nhânviên, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.
Xét tăng lương 06tháng 1 lần.
Tổ chức dã ngoại Team Building kết nối các thành viên trong Công ty hàng năm.
Mừngsinh nhật, các event của công ty (tiệc cuối năm...)
Một số chế độ, quyền lợi khác khi làm việc onsite

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Tháp

