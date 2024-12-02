Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà KDI Holdings, 16 Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nộ,Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Theodõihạchtoándoanhthu,phảithutheotiếnđộdựán,tiếnđộchothuê,ký quỹ;

Thựchiệncôngtácthutiềnbánhàng,chothuê;

Theo dõi công nợ & cung cấp số liệu công nợ cho các phòng ban liên quan đảm bảo công tác thu tiền đầy đủ, kịp thời;

Phânbổgiábán,kiểmtrachínhsáchbánhàng,quỹcănbàngiaocácsàngiaodịchBĐS,chínhsách tănggiảmgiá...Thựchiệncácthủtụcvềđăngký/thôngbáocácchươngtrìnhkhuyếnmại,giảmgiá theo Quy định;

KiểmsoátHĐbánhàng,tínhHoahồngmôigiới(cánhân,tổchức)vàthuếTNCNtừhoahồngmôi giới;

Xuấthóađơnbánhàng,chothuê.KhainộpBáocáotìnhhìnhsửdụnghóađơn;

Kiểmsoátquỹcăntồn,diệntíchkinhdoanhtồn;

Tham gia xây dựng, hoàn thiện phần mềm bán hàng, phần mềm cho thuê (nếu có), Quy trình bán hàng & thu tiền;

CáccôngviệcliênquankháctheosựchỉđạotừCấptrên

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TốtnghiệpĐạihọc chínhquychuyên ngànhKếtoán,Kiểm toán,Tàichính,Quảntrịkinh doanh;

Có trên 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại các Công ty hoạt động kinh doanh BĐS lớn hoặc Công ty có quy mô tương đương;

Nắmvững cáckiếnthức chuyên mônvề kếtoán,tài chính, thuế;

Hiểubiếtsâuvềcôngtácbánhàng,thutiềntạitạicácCôngtyđầutưkinhdoanhBĐS.Cókinh nghiệm sử dụng Phần mềm bán hàng BĐS;

Chịuđượcáp lựccông việcvàlàm việcvới cườngđộ cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ Phúc lợi (BHXH, 12 ngày phép/năm, thưởng các ngày Lễ...) theo quy định Nhà nước.

Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.

Được làm việc trong môi trường năng động, hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Thưởng 13... và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do Tập đoàn tổ chức hàng quý, hàng năm.

Khám sức khỏe định kỳ

Môi trường chuyên nghiệp, năng động trẻ trung.

Được nghỉ T7 - CN;

Hỗ trợ Công cụ làm việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin