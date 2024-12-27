Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN BẢO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 365 - 367 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Tư vấn bán hàng, chăm sóc và tìm kiếm khách hàng mới (> 70% theo hình thức telesale)

- Thực hiện thủ tục chứng từ trong bán hàng gồm: Báo giá – Hợp đồng – Hồ sơ chào thầu và một số biểu mẫu liên quan đến bán hàng

- Theo dõi – cập nhật thông tin – xử lý đơn hàng

- Khảo sát và mở rộng thị trường

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến BP Kinh doanh và CSKH

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, Nữ

- Độ tuổi: Từ 22 – 30 tuổi

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành kinh tế

- Kỹ năng: Thành thạo vi tính văn phòng – giao tiếp tốt

- Trung thực – tự tin – chăm chỉ - nhiệt tình – yêu thích công việc bán hàng

- Có thể đi công tác tại các tỉnh thành khác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 6 triệu đồng/tháng trở lên (chưa kể hoa hồng đơn hàng và các khoản phụ cấp)

- Được ký HĐLĐ và hưởng các chế độ theo quy chế của Công ty và Pháp luật lao động hiện hành

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nhiệp, đội ngũ trẻ năng động

- Được hưởng nhiều chính sách đãi ngộ dành cho bản thân và gia đình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN BẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.