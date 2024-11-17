Tuyển Kế toán Công ty TNHH Lotus Healthy Food làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Lotus Healthy Food
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty TNHH Lotus Healthy Food

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty TNHH Lotus Healthy Food

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: D4, Đường 8B, Khu xưởng Kizuna, Lô K, KCN Tân Kim, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An, Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
- Kiểm kê rà soát các đơn bán hàng (Sales order).
- Đối chiếu sơ đồ phòng hàng ngày số liệu với bộ phận bán hàng (Sales).
- Xuất hóa đơn theo yêu cầu để giao khách hàng và bảng kê đi kèm hóa đơn, đảm bảo đúng và đầy đủ thủ tục chứng từ.
- Theo dõi và hạch toán các đơn bán hàng của từng kênh.
- Hạch toán chi tiết từng loại doanh thu, công nợ phải thu phát sinh tại từng bộ phận.
- Liên hệ khách hàng để truy thu công nợ kịp thời đúng thời gian lịch trình khách đã hẹn thanh toán.
- Phối hợp với bộ phận kinh doanh đốc thúc thu hồi các công nợ phải thu quá hạn.
- Cập nhật dữ liệu hóa đơn GTGT bán hàng trên bảng kê đầu ra.
- Bảo quản và theo dõi tình hình ấn chỉ hóa đơn chứng từ.
- Cập nhật dữ liệu các hợp đồng kinh tế đầu ra phát sinh: tên khách hàng, dịch vụ, số tiền đặt cọc, thời hạn thanh toán, thanh lý hợp đồng kinh tế.
- Tạo mới mã khách hàng và cập nhật tất cả điều khoản thanh toán theo từng mã khách hàng.
- Tổng hợp và đối chiếu doanh thu theo từng kênh bán hàng phát sinh trong tháng so với hệ thống phần mềm.
- Gửi đối chiếu công nợ từng khách hàng cuối tháng tới bộ phận thu hồi công nợ.
- Tổng hợp và đối chiếu số lượng hàng hóa bán ra với bảng kê bán hàng của bộ phận bán hàng Tìm ra nguyên nhân sai lệch và báo cáo kế toán trưởng kịp thời.
- Tổng hợp công nợ phải thu của từng khách hàng: tên khách hàng/ số hợp đồng kinh tế/ đơn đặt hàng/ số phải thu/ số đã thu/ còn phải thu/ hạn thanh toán/ lý do chưa thanh toán.
- Gửi bảng kê hóa đơn GTGT bán ra cho kế toán tổng hợp để kê khai thuế GTGT theo quý.
- Lập báo cáo quản trị công nợ phải thu và Doanh thu bán hàng theo yêu cầu.
- Gửi báo cáo theo dõi sử dụng ấn chỉ hóa đơn GTGT cho kế toán tổng hợp kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.
- Các công việc khác được cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp hoặc dưới 1 năm kinh nghiệm.
- Trình độ học vấn: Cao đẳng/ Đại học , chuyên ngành Kế Toán- Kiểm Toán
- Thành thạo sử dụng office văn phòng (excel, word ).
- Kỹ năng tổng quát: Cẩn thận, chăm chỉ, truyền đạt và khéo léo trong giao tiếp.

Tại Công ty TNHH Lotus Healthy Food Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng, KPIs, Lễ - Tết
Cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đồng nghiệp nhiệt tình, vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lotus Healthy Food

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lotus Healthy Food

Công ty TNHH Lotus Healthy Food

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: D4, Đường 8B, Khu xưởng Kizuna, Lô K, KCN Tân Kim, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Read more: https://masocongty.vn/company/3948913/cong-ty-tnhh-lotus-healthy-food.html#ixzz80udjy2HK

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

