Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thực Phẩm Nam Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 15 Đường Mạc Thị Bưởi Phường Vĩnh Tuy Quận Hai Bà Trưng,Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Ra hóa đơn bán hàng

- Điều phối hóa đơn bán hàng cho bên vận chuyển

- Xuất kho theo đơn

- Cuối ngày kiểm kê kho rà soát số liệu so với sổ sách

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên trung cấp trở lên, chuyên ngành tài chính, kế toán.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc.

- Mong muốn ổn định và gắn bó lâu dài.

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Nam Thắng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7.000.000 – 8.000.000

Làm trên 12 tháng được đóng BHXH

Có chế độ thưởng tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Nam Thắng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin