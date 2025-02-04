Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thực Phẩm Nam Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Công Ty TNHH Thực Phẩm Nam Thắng
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty TNHH Thực Phẩm Nam Thắng

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Nam Thắng

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 15 Đường Mạc Thị Bưởi Phường Vĩnh Tuy Quận Hai Bà Trưng,Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Ra hóa đơn bán hàng
- Điều phối hóa đơn bán hàng cho bên vận chuyển
- Xuất kho theo đơn
- Cuối ngày kiểm kê kho rà soát số liệu so với sổ sách

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên trung cấp trở lên, chuyên ngành tài chính, kế toán.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc.
- Mong muốn ổn định và gắn bó lâu dài.

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Nam Thắng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7.000.000 – 8.000.000
Làm trên 12 tháng được đóng BHXH
Có chế độ thưởng tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Nam Thắng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thực Phẩm Nam Thắng

Công Ty TNHH Thực Phẩm Nam Thắng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 15, đường Mạc Thị Bưởi - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

