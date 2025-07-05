Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG TẠO BÔNG SEN GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG TẠO BÔNG SEN GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG TẠO BÔNG SEN GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2025
CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG TẠO BÔNG SEN GLOBAL

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG TẠO BÔNG SEN GLOBAL

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 155 Âu Cơ, phường Tứ LIên, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn Kế toán bán hàng: Tiếp nhận và hỗ trợ yêu cầu đặt hàng từ Khách hàng, Đại lý; Quản lý đơn hàng, chứng từ thu; Quản lý danh mục sản phẩm, phiếu xuất nhập, theo dõi sổ sách kho hàng; Quản lý thu chi bán hàng, quyết toán công nợ đại lý.
• Hỗ trợ quản lý sản phẩm mẫu, bài trí showroom và báo cáo số liệu hàng tồn định kỳ;
• Thực hiện các phần việc hỗ trợ về kế toán nội bộ, hành chính, nhân sự liên quan khác;
• Thư ký, trợ lý hỗ trợ cho Ban Lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán, tài chính, kinh tế...
- Thành thạo word, excel
- Có khả năng giao tiếp và chủ động trong công việc.
- Chăm chỉ, cầu tiến, có khả năng chịu áp lực cao và mong muốn phát triển bản thân
- Có kĩ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt
- Quyết liệt và theo sát công việc được giao
- Có kiến thức về Marketing và các công cụ Marketing là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG TẠO BÔNG SEN GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cao do bạn tự đánh giá, đề xuất theo mong muốn và năng lực làm việc
- Cơ chế thưởng theo doanh thu hấp dẫn, chế độ đãi ngộ cao
- BHXH theo quy định nhà nước
- Được xét khen thưởng xếp hạng nhân viên xuất sắc / hỗ trợ / quà tặng (bằng tiền hoặc hiện vật) các dịp lễ tết, cuối năm, sinh nhật, hiếu hỉ ...
- Được đào tạo kiến thức / kỹ năng phục vụ công việc / tham gia các khóa đào tạo do Công ty tài trợ
- Văn phòng làm việc tiện nghi, hiện đại, sử dụng nội thất cao cấp của Công ty, sử dụng cà phê, nước uống miễn phí; có bếp phục vụ ăn trưa, có chỗ nghỉ trưa;
- Môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao
- Các chuyến du lịch thường niên, công tác trong, ngoài nước theo yêu cầu Dự án. Có cơ hội được đi du lịch nước ngoài theo các tour/tuyến của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG TẠO BÔNG SEN GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG TẠO BÔNG SEN GLOBAL

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG TẠO BÔNG SEN GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 155 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

