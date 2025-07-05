Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG TẠO BÔNG SEN GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 155 Âu Cơ, phường Tứ LIên, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

• Thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn Kế toán bán hàng: Tiếp nhận và hỗ trợ yêu cầu đặt hàng từ Khách hàng, Đại lý; Quản lý đơn hàng, chứng từ thu; Quản lý danh mục sản phẩm, phiếu xuất nhập, theo dõi sổ sách kho hàng; Quản lý thu chi bán hàng, quyết toán công nợ đại lý.

• Hỗ trợ quản lý sản phẩm mẫu, bài trí showroom và báo cáo số liệu hàng tồn định kỳ;

• Thực hiện các phần việc hỗ trợ về kế toán nội bộ, hành chính, nhân sự liên quan khác;

• Thư ký, trợ lý hỗ trợ cho Ban Lãnh đạo công ty.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán, tài chính, kinh tế...

- Thành thạo word, excel

- Có khả năng giao tiếp và chủ động trong công việc.

- Chăm chỉ, cầu tiến, có khả năng chịu áp lực cao và mong muốn phát triển bản thân

- Có kĩ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt

- Quyết liệt và theo sát công việc được giao

- Có kiến thức về Marketing và các công cụ Marketing là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG TẠO BÔNG SEN GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cao do bạn tự đánh giá, đề xuất theo mong muốn và năng lực làm việc

- Cơ chế thưởng theo doanh thu hấp dẫn, chế độ đãi ngộ cao

- BHXH theo quy định nhà nước

- Được xét khen thưởng xếp hạng nhân viên xuất sắc / hỗ trợ / quà tặng (bằng tiền hoặc hiện vật) các dịp lễ tết, cuối năm, sinh nhật, hiếu hỉ ...

- Được đào tạo kiến thức / kỹ năng phục vụ công việc / tham gia các khóa đào tạo do Công ty tài trợ

- Văn phòng làm việc tiện nghi, hiện đại, sử dụng nội thất cao cấp của Công ty, sử dụng cà phê, nước uống miễn phí; có bếp phục vụ ăn trưa, có chỗ nghỉ trưa;

- Môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao

- Các chuyến du lịch thường niên, công tác trong, ngoài nước theo yêu cầu Dự án. Có cơ hội được đi du lịch nước ngoài theo các tour/tuyến của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG TẠO BÔNG SEN GLOBAL

