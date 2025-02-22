Tuyển Kế toán công nợ Times Cargo Logistic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 273B Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận khách hàng phải thu/ trả mình phụ trách được Trưởng / phó phòng phân công.

Kiểm tra email/ phần mềm xuất hóa đơn gửi cho khách hàng thanh toán.

Kiểm tra thanh toán và cập nhật cho nhân viên Sale & OP nắm tiến độ thanh toán cũng như các thông tin liên quan.

Tập hợp hóa đơn chứng từ gửi cho khách hàng đúng thời hạn quy định trong hợp đồng.

Kiểm tra điều khoản thanh toán, theo dõi và nhắc nhở, đôn đốc khách hàng thanh toán đúng quy trình Công ty.

Lên bảng kê (SOA) gởi cho khách hàng theo định kỳ.

Tiếp nhận request & kiểm tra chứng từ phải trả hằng ngày or định kỳ đối với KH có công nợ.

Lập lệnh thanh toán trong & ngoài nước.

Hạch toán phải thu / trả phần mềm kế toán nội bộ.

Cập nhật, báo cáo tình hình công nợ của khách hàng cho Trưởng Bộ phận.

Các công việc khác theo phân cấp của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

Kinh nghiệm 1 – 2 năm

Thành thạo tin học văn phòng thông dụng (Word, Excel, Internet, Outlook…).

Ngoại ngữ: đọc hiểu cơ bản

Có kiến thức về nghiệp vụ kế toán (xuất hóa đơn, theo dõi công nợ phải thu)

Cẩn thận, kiên nhẫn, siêng năng, có kỹ năng trình bày vấn đề

Có tinh thần đồng đội, làm việc nhóm hiệu quả, tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp.

Tại Times Cargo Logistic Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13, phép năm, BHXH theo quy định pháp luật.

Quà tặng hiếu, hỷ, ốm, đau,…

Được đánh giá, review lương định kỳ hoặc đột xuất theo thành tích

Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ.

Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ học hỏi và phát triển, tôn trọng văn hoá doanh nghiệp và tinh thần teamwork.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Times Cargo Logistic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin