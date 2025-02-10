Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: D2/1 - D3/1 Đường 1B, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Vào sổ phiếu giao hàng

vào sổ phiếu thu tiền mặt, ngân hàng

Đi nhập thành phẩm

Đi ngân hàng

đi kiểm kho cuối tháng

Làm những việc theo yêu cầu: Lấy sổ, lấy phiếu khách hàng, photo, scan,...

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán Tài chính

2. Sử dụng bộ phần mềm văn phòng Office.

3. Kinh nghiệm thực tế không yêu cầu, vào làm có người hướng dẫn

4. Yêu cầu khác: Cẩn thận, trung thực, kiên trì, chịu được áp lực công việc; có khả năng giao tiếp.

5. Mức lương sẽ tăng theo năng lực làm việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,...

+ Được nghỉ phép năm.

+ Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, hòa đồng, yêu thương.

+ Thưởng cuối năm ít nhất một tháng lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚ

