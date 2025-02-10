Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚ
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: D2/1
- D3/1 Đường 1B, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Vào sổ phiếu giao hàng
vào sổ phiếu thu tiền mặt, ngân hàng
Đi nhập thành phẩm
Đi ngân hàng
đi kiểm kho cuối tháng
Làm những việc theo yêu cầu: Lấy sổ, lấy phiếu khách hàng, photo, scan,...
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán Tài chính
2. Sử dụng bộ phần mềm văn phòng Office.
3. Kinh nghiệm thực tế không yêu cầu, vào làm có người hướng dẫn
4. Yêu cầu khác: Cẩn thận, trung thực, kiên trì, chịu được áp lực công việc; có khả năng giao tiếp.
5. Mức lương sẽ tăng theo năng lực làm việc
2. Sử dụng bộ phần mềm văn phòng Office.
3. Kinh nghiệm thực tế không yêu cầu, vào làm có người hướng dẫn
4. Yêu cầu khác: Cẩn thận, trung thực, kiên trì, chịu được áp lực công việc; có khả năng giao tiếp.
5. Mức lương sẽ tăng theo năng lực làm việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
+ Được tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,...
+ Được nghỉ phép năm.
+ Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, hòa đồng, yêu thương.
+ Thưởng cuối năm ít nhất một tháng lương.
+ Được nghỉ phép năm.
+ Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, hòa đồng, yêu thương.
+ Thưởng cuối năm ít nhất một tháng lương.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI