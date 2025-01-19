Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Dịch Vụ Hùng Thủy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 226 Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

- Kiểm soát giá bán và kiểm tra báo giá của bộ phận kinh doanh trước khi gửi cho khách hàng.

- Theo dõi doanh thu bán hàng.

- Kiểm soát tình trạng đơn hàng, thông tin khách hàng, tồn kho hàng hóa và đề xuất phương án xử lý.

- Theo dõi, kiểm tra các khoản giảm trừ doanh thu, các khoản khuyến mãi giảm giá hay miễn phí đã và đang áp dụng đảm bảo tuân thủ chính sách được duyệt; báo cáo kịp thời lên Kế toán trưởng;

- Xử lý các trường hợp liên quan đến doanh thu, xuất hóa đơn VAT Lưu trữ hồ sơ kế toán tại theo quy định.

- Kiểm tra, đối chiếu công nợ các khoản phải thu. Lên kế hoạch thu hồi công nợ đến kỳ thanh toán.

- Lập báo cáo và theo dõi công nợ phải thu của Công ty theo từng đối tượng định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

- Hạch toán các khoản chi phí phát sinh vào phần mềm kế toán

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của KTT

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên với công việc tương đương

- Sử dụng tốt các phần mềm tin học, words, excel và phần mềm kế toán Misa.

- Có kiến thức kế toán tốt, kỹ năng tổng hợp, đối chiếu và phân tích số liệu.

- Khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống tốt

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Dịch Vụ Hùng Thủy Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Dịch Vụ Hùng Thủy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin