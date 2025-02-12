Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 4, Số 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3,TP.HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra chiết khấu, tiền hàng data import vào hệ thống (ERP) của bộ phận ecom

- Thực hiện post Invoice hệ thống, Sent hóa đơn E-invoice

- Đối soát công nợ và thu tiền COD của các đối tác thu hộ (GHTK, JT...)

- Đối soát công nợ và thu tiền Ví điện tử thu hộ COD (Momo Zalo VNpay Shopeepay...)

- Đối soát thu tiền các đối tác hợp tác voucher (Gotit, Urbox)

- Thực hiện đối soát phí hoa hồng hợp tác push sale (Masoffer, Accestrade, Ecommobi)

- Đối soát phí vận chuyển phải trả đối tác và phí vận chuyển thu hộ khách hàng (GHTK, JT..)

- Theo dõi đối soát thu tiền sàn Shopee, Lazada

- Thực hiện các bút toán kết chuyển công nợ cho các đơn hàng đổi

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan

- Có ít nhất 1-2 năm ở vị trí tương đương (ưu tiên ngành thời trang, retail)

- Sử dụng thành thạo excel (thông thạo các hàm cơ bản để xử lý dữ liệu)

- Tiếng anh khá (để thao tác trên phần mềm tiếng anh)

- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm ERP

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin