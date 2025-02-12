Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 4, Số 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3,TP.HCM, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra chiết khấu, tiền hàng data import vào hệ thống (ERP) của bộ phận ecom
- Thực hiện post Invoice hệ thống, Sent hóa đơn E-invoice
- Đối soát công nợ và thu tiền COD của các đối tác thu hộ (GHTK, JT...)
- Đối soát công nợ và thu tiền Ví điện tử thu hộ COD (Momo Zalo VNpay Shopeepay...)
- Đối soát thu tiền các đối tác hợp tác voucher (Gotit, Urbox)
- Thực hiện đối soát phí hoa hồng hợp tác push sale (Masoffer, Accestrade, Ecommobi)
- Đối soát phí vận chuyển phải trả đối tác và phí vận chuyển thu hộ khách hàng (GHTK, JT..)
- Theo dõi đối soát thu tiền sàn Shopee, Lazada
- Thực hiện các bút toán kết chuyển công nợ cho các đơn hàng đổi
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1-2 năm ở vị trí tương đương (ưu tiên ngành thời trang, retail)
- Sử dụng thành thạo excel (thông thạo các hàm cơ bản để xử lý dữ liệu)
- Tiếng anh khá (để thao tác trên phần mềm tiếng anh)
- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm ERP
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
