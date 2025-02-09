Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 112/11 - 112 - 13 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Quản lý công nợ phải thu MT

Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu công nợ với khách hàng.

Đối chiếu hàng tồn kho, sales OUT, hàng ký gửi.

Kiểm tra, xác nhận các khoản chiết khấu thanh toán, hóa đơn.

Xác nhận hàng tồn kho ký gửi MT,

Kiểm tra số liệu trên hợp đồng,hóa đơn, hàng hóa giao nhận, date, ...chi phí giao nhận khu vực kiểm soát

2. Báo cáo & đối chiếu số liệu

Lập bảng đối chiếu công nợ với khách hàng, cấn trừ công nợ hóa đơn

Lập báo cáo tổng hợp công nợ theo từng đối tượng, nhóm khách hàng/nhà cung cấp.

Đề xuất các giải pháp quản lý công nợ hiệu quả.

3. Công việc khác

Đối soát công nợ Nhanh – sàn

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực kế toán công nợ hoặc liên quan.Nắm vững các quy định pháp luật về thuế, kế toán và hóa đơn chứng từ.

năm

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, phần mềm kế toán (MISA, FAST, SAP,...).

Excel, phần mềm kế toán (MISA, FAST, SAP,...)

Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.FMCG

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận (Theo năng lực)

Các chế độ phúc lợi theo luật lao động (lương, thưởng, nghỉ lễ, phép năm,..)

Du lịch, hoạt động teambuilding (100% chi phí công ty)

Làm việc từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 (8h00 – 12h00);

Review lương hằng năm;

Môi trường năng động, trẻ trung toàn các bạn GenZ nhiều năng lượng.

Được tham gia khám sức khỏe hằng năm.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ khi ký hợp đồng chính thức.

Địa điểm làm việc: Đường Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, TP.HCM.

Thời gian làm việc: 08:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin