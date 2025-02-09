Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Cơ Điện Bùi Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Cơ Điện Bùi Gia
- Hồ Chí Minh: 3/14 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, quận 12, TP HCM, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Xuất hóa đơn bán ra dựa trên bộ hồ sơ giao hàng của nhân viên Quản lý đơn hàng chuyển qua.
Lập phiếu thu – chi (nội bộ)
Nhập chi tiết và theo dõi tài khoản ngân hàng cá nhân và công ty
Theo dõi và làm đối chiếu công nợ hàng tháng/ có yêu cầu.
Kêt hợp với Sale Admin để theo dõi và đối chiếu công nợ khách hàng
Tập hợp hồ sơ và thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp
Tập hợp và lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Sale Admin.
Đối chiếu hàng tồn kho với Thủ kho hàng quý.
Lưu hồ sơ bán hàng và hợp đồng.
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và gián tiếp.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
Sử dụng máy vi tính thành thạo (công cụ văn phòng, phầm mềm kế toán Misa).
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Cơ Điện Bùi Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Xét duyệt Tăng lương/ Thăng chức hằng năm
Thưởng Tết, BHXH/ BHYT/ BHTN: Tham gia và đóng đầy đủ theo quy định luật lao động.
Làm việc giờ hành chính
Công việc ổn định, lâu dài
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Cơ Điện Bùi Gia
