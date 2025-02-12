Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Huy Phong Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Huy Phong Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Huy Phong Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty Cổ phần Huy Phong Sài Gòn

Kế toán công nợ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty Cổ phần Huy Phong Sài Gòn

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 135/17/43 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Làm báo cáo hàng hóa, công nợ theo hàng tuần, hàng tháng, năm;
- Thu thập và xử lý chứng từ hóa đơn công nợ với khách hàng;
- Phối hợp với Nhân viên kinh doanh đi kiểm hàng ký gửi tại các địa điểm của khách hàng, đối chiếu công nợ với khách hàng định kỳ;
- Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng, thường xuyên đối chiếu kiểm tra và phân loại tuổi nợ và hạn mức của các khách hàng, phối hợp với Nhân viên kinh doanh đốc thúc khách hàng thanh toán đúng hạn;
- Kiểm tra đối chiếu thường xuyên từng khoản nợ phát sinh, số phải thu của khách hàng, nhân viên kinh doanh;
- Tiến hành thu hồi nợ quá hạn, nợ khó đòi theo đúng quy trình chuẩn. Báo cáo với BGĐ những khoản nợ khó đòi để có biện pháp xử lý kịp thời;
- Đối chiếu số liệu công nợ nội bộ giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;
- Báo cáo số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu;
- Các công việc Sale admin;
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Kế toán trưởng và BGĐ.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng giao tiếp tốt;
- Tốt nghiệp các ngành tài chính, kế toán (trình độ trung cấp trở lên);
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm kế toán công nợ;
- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán;
- Sức khỏe tốt, cẩn thận, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc;
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng Word, Excel, Internet, email v.v...;

Tại Công ty Cổ phần Huy Phong Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Bạn sẽ được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo, cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.
- Nghỉ hàng tuần Chủ Nhật. Nghỉ Lễ, Tết, Phép năm theo quy định.
- Đóng BHXH, Lương tháng 13, lương doanh thu, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Huy Phong Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Huy Phong Sài Gòn

Công ty Cổ phần Huy Phong Sài Gòn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 135/17/43 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-cong-no-thu-nhap-9-12-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job291503
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Tuyển Kế toán công nợ VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SMILETRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 30 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 70 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LEVER VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LEVER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LEVER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Tuyển Kế toán công nợ VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SMILETRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán công nợ ABC Vietnam Manufacturing & SOURCING Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD ABC Vietnam Manufacturing & SOURCING Company Limited
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần MYM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công Ty Cổ Phần MYM Việt Nam
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hữu Toàn Group - Chi Nhánh Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Hữu Toàn Group - Chi Nhánh Miền Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN D&D ENGINEERING CONSTRUCTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN D&D ENGINEERING CONSTRUCTION
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREEN FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREEN FOODS
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH HANS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HANS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH TM DV Mắt Kính Nam Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH TM DV Mắt Kính Nam Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MCT PHÚC LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MCT PHÚC LONG
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Chailease International Leasing Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chailease International Leasing Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PDENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PDENT
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN IBS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IBS
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DFY GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DFY GLOBAL
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN NAM SÀI GÒN
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT BOOST JUICE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT BOOST JUICE VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Phong Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Phong Vân
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty CP TMDV Vua Cua làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty CP TMDV Vua Cua
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Danco Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Danco Sài Gòn
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ
7 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Thực Phẩm Nguyên Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty TNHH Thực Phẩm Nguyên Hà
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Nhung Như làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Nhung Như
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Thực Phẩm Nguyên Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty TNHH Thực Phẩm Nguyên Hà
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm