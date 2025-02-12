Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Huy Phong Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 135/17/43 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Làm báo cáo hàng hóa, công nợ theo hàng tuần, hàng tháng, năm;

- Thu thập và xử lý chứng từ hóa đơn công nợ với khách hàng;

- Phối hợp với Nhân viên kinh doanh đi kiểm hàng ký gửi tại các địa điểm của khách hàng, đối chiếu công nợ với khách hàng định kỳ;

- Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng, thường xuyên đối chiếu kiểm tra và phân loại tuổi nợ và hạn mức của các khách hàng, phối hợp với Nhân viên kinh doanh đốc thúc khách hàng thanh toán đúng hạn;

- Kiểm tra đối chiếu thường xuyên từng khoản nợ phát sinh, số phải thu của khách hàng, nhân viên kinh doanh;

- Tiến hành thu hồi nợ quá hạn, nợ khó đòi theo đúng quy trình chuẩn. Báo cáo với BGĐ những khoản nợ khó đòi để có biện pháp xử lý kịp thời;

- Đối chiếu số liệu công nợ nội bộ giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;

- Báo cáo số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu;

- Các công việc Sale admin;

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Kế toán trưởng và BGĐ.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng giao tiếp tốt;

- Tốt nghiệp các ngành tài chính, kế toán (trình độ trung cấp trở lên);

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm kế toán công nợ;

- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán;

- Sức khỏe tốt, cẩn thận, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc;

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng Word, Excel, Internet, email v.v...;

Tại Công ty Cổ phần Huy Phong Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Bạn sẽ được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo, cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.

- Nghỉ hàng tuần Chủ Nhật. Nghỉ Lễ, Tết, Phép năm theo quy định.

- Đóng BHXH, Lương tháng 13, lương doanh thu, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Huy Phong Sài Gòn

