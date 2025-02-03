Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 47/5 Lê Trực Phường 7, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các nghiệp vụ thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng;
Ghi sổ các khoản thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng;
Lập hồ sơ vay, bảo lãnh khi có phát sinh;
Theo dõi các khoản vay, bảo lãnh;
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các khoản tạm ứng, hoàn ứng và theo dõi công nợ tạm ứng nhân viên.
Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng định kỳ
Đốc thúc thu hồi công nợ với các khoản phải thu đến hạn, quá hạn và phối hợp với bộ phận Kinh Doanh giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan
Lập các báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, kế hoạch thu hồi công nợ đến hạn và đề xuất các biên pháp giải quyết công nợ khó đòi
Tiếp nhận, lưu trữ hợp đồng, thanh lý, hóa đơn đầu ra với khách hàng
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán
Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ và trách nhiệm
Cầu tiến, ham học hỏi, hiểu biết về chế độ kế toán hiện hành và luật về thuế
Nhanh nhạy, giao tiếp tốt, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:
- Lương cứng: 10.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ + thưởng hiệu suất
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật bảo hiểm.
- Các chế độ về Lễ Tết, lương tháng 13, hiếu hỉ, phép năm
- Thưởng sinh nhật và tổ chức sinh nhật khi bạn có ngày sinh nhật trong tháng.
- Công ty sẽ cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc
Hoạt động đa dạng:
- Teambuilding thường niên, Tất niên
Quà tặng giáng sinh, các ngày lễ phụ nữ trong năm
- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 47/3 Le Truc Street, Ward 7, Ho Chinh Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

