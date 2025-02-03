Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47/5 Lê Trực Phường 7, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các nghiệp vụ thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng;

Ghi sổ các khoản thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng;

Lập hồ sơ vay, bảo lãnh khi có phát sinh;

Theo dõi các khoản vay, bảo lãnh;

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các khoản tạm ứng, hoàn ứng và theo dõi công nợ tạm ứng nhân viên.

Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng định kỳ

Đốc thúc thu hồi công nợ với các khoản phải thu đến hạn, quá hạn và phối hợp với bộ phận Kinh Doanh giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan

Lập các báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, kế hoạch thu hồi công nợ đến hạn và đề xuất các biên pháp giải quyết công nợ khó đòi

Tiếp nhận, lưu trữ hợp đồng, thanh lý, hóa đơn đầu ra với khách hàng

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán

Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ và trách nhiệm

Cầu tiến, ham học hỏi, hiểu biết về chế độ kế toán hiện hành và luật về thuế

Nhanh nhạy, giao tiếp tốt, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:

- Lương cứng: 10.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ + thưởng hiệu suất

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật bảo hiểm.

- Các chế độ về Lễ Tết, lương tháng 13, hiếu hỉ, phép năm

- Thưởng sinh nhật và tổ chức sinh nhật khi bạn có ngày sinh nhật trong tháng.

- Công ty sẽ cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

Hoạt động đa dạng:

- Teambuilding thường niên, Tất niên

Quà tặng giáng sinh, các ngày lễ phụ nữ trong năm

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.