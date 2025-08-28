Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân
Ngày đăng tuyển: 28/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/09/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận BOQ từ bộ phận kỹ thuật và bộ phận mua, kiểm tra thông tin, tiến hành lập dự toán các công trình, cập nhật và theo dõi tình hình thực hiện các công trình đang thi công.
Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán
Kiểm soát và chịu trách nhiệm các báo cáo về thuế, ngân hàng….trước khi gửi ra cơ quan ban ngành bên ngoài tránh tình trạng lỗi sai trước khi gửi đi ra ngoài.
Làm việc với các phòng ban liên quan về tài chính, về công nợ, đưa ra những giải pháp về dòng tiền.
Tổ chức làm việc với cơ quan thuế khi thực hiện quyết toán thuế hàng năm
Xây dựng kế hoạch công việc, đồng thời triển khai thực thi các nhiệm vụ của từng thành viên trong phận kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.
Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CPA, ACCA hoặc CFA.
Có tối thiểu 5-7 năm kinh nghiệm làm Kế toán trưởng trong ngành xây dựng/tổng thầu.
Am hiểu quy trình kế toán công trình, quản lý chi phí, quyết toán dự án
Có kinh nghiệm làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu phụ, cơ quan thuế, kiểm toán.
Kỹ năng quản lý tài chính, dòng tiền, cân đối ngân sách.
Am hiểu sâu về thuế, kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST, SAP, ERP).

Tại Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
Trong thời gian thử việc có 02 ngày nghỉ phép
Phụ cấp ăn trưa tại nhà ăn Công ty
Công ty cấp máy tính cá nhân phục vụ công việc
Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật
Du lịch, teambuilding 1 - 2 lần/năm
Chỗ để xe free ngay dưới tòa nhà

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Nhân Cơ, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

