Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH IMUSIC TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 4 Đường 55A, P. Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân

Kế toán kho

Quản lý nhập - xuất - tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu.

Kiểm tra chứng từ, phiếu xuất/ nhập kho.

Theo dõi và đối chiếu số liệu hàng tồn định kỳ.

Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo số liệu kho chính xác.

Lập báo cáo tồn kho hàng tuần, hàng tháng.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, từ 22-40 tuổi

Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng trở lên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệp ít nhất 1 năm ở vị trí kế toán (ưu tiên kế toán kho)

Thành thao Excel, phần mềm kế toán MISA

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Gắn bó lâu dài với Công ty

Tại CÔNG TY TNHH IMUSIC TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 6.500.000 - 11.000.000 (tùy theo năng lực)

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, tăng lương định kỳ.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty.

Môi trường làm việc thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển

