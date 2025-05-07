Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH IMUSIC TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH IMUSIC TECH
Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 4 Đường 55A, P. Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 11 Triệu
Quản lý nhập - xuất - tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu.
Kiểm tra chứng từ, phiếu xuất/ nhập kho.
Theo dõi và đối chiếu số liệu hàng tồn định kỳ.
Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo số liệu kho chính xác.
Lập báo cáo tồn kho hàng tuần, hàng tháng.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, từ 22-40 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng trở lên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệp ít nhất 1 năm ở vị trí kế toán (ưu tiên kế toán kho)
Thành thao Excel, phần mềm kế toán MISA
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
Gắn bó lâu dài với Công ty
Tại CÔNG TY TNHH IMUSIC TECH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: từ 6.500.000 - 11.000.000 (tùy theo năng lực)
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, tăng lương định kỳ.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty.
Môi trường làm việc thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IMUSIC TECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
