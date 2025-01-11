Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 12 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Thắng, Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhập xuất kho vào hệ thống phần mềm kế toán

Đối chiếu số liệu nhập xuất tồn với kho

Tham gia kiểm kê định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán

Có kinh nghiệm kế toán kho là lợi thế

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định

Tham gia đầy đủ chế độ theo pháp luật

Môi trường làm việc năng động. cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company

