Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
12 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Thắng, Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhập xuất kho vào hệ thống phần mềm kế toán
Đối chiếu số liệu nhập xuất tồn với kho
Tham gia kiểm kê định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán
Có kinh nghiệm kế toán kho là lợi thế
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định
Tham gia đầy đủ chế độ theo pháp luật
Môi trường làm việc năng động. cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
