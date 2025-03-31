Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẸP BÌNH DƯƠNG ART – HOME CERAMICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 36 Đại lộ Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Ghi chép, kiểm soát các khoản thu - chi nội bộ: Quản lý dòng tiền, lập phiếu thu chi, đối soát các khoản thanh toán.

Kiểm hàng số lượng khi lên cont xuất đi

Kiểm số lượng hàng nhập khi nhập hàng

Nhập số lượng hàng xuất và hàng nhập vào Phần mềm Kiotviet

Đối chiếu số lượng tồn kho thực tế khớp với tồn kho trên phần mềm

Theo dõi tiến độ giao hàng của Nhà cung cấp

Cập nhật số lượng hàng về cho Sale và các bộ phận

Theo dõi công nợ nội bộ: Kiểm tra, đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên tạm ứng.

Quản lý hóa đơn, chứng từ kế toán: Thu thập, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, lưu trữ hồ sơ kế toán.

Kiểm soát hàng hóa, vật tư nội bộ: Quản lý nhập - xuất - tồn kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

Lập báo cáo nội bộ: Tổng hợp báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo yêu cầu của ban lãnh đạo. Hỗ trợ các công việc khác trong phòng kế toán: Phối hợp với kế toán tổng hợp, kế toán thuế để cung cấp số liệu khi cần.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp, Trung cấp trở lên chuyên ngành Tài Chính - Kế toán, Kế toán - Kiểm toán

Độ tuổi: Dưới 35 tuổi.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao

Thành thạo các kỹ năng văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẸP BÌNH DƯƠNG ART – HOME CERAMICS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Từ 10 – 12 VNĐ

Được làm việc trong môi trường thoải mái, năng động

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Chế độ thưởng hấp dẫn

Lương tháng 13 và các phụ cấp khác

Thưởng lễ tết.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẸP BÌNH DƯƠNG ART – HOME CERAMICS

