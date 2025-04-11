Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 00 từ thứ 2 đến thứ 7, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Ghi nhận và kiểm tra chứng từ nhập – xuất kho nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm.
Hạch toán các nghiệp vụ kho trên phần mềm kế toán (hoặc Excel nếu chưa có phần mềm).
Theo dõi tồn kho thực tế và sổ sách; đối chiếu định kỳ với thủ kho.
Phối hợp kiểm kê kho định kỳ/thường xuyên; xử lý chênh lệch.
Lập các báo cáo nhập – xuất – tồn, báo cáo nguyên vật liệu tiêu hao, báo cáo kho cho Giám đốc nhà máy và Kế toán trưởng (nếu có).
Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất theo từng ca/ngày.
Tổng hợp, cập nhật dữ liệu sản xuất: sản lượng, tiêu hao, tỷ lệ đạt, thời gian máy chạy/dừng, nhân sự ca làm việc.
Là đầu mối truyền đạt thông tin từ Giám đốc nhà máy đến các bộ phận sản xuất, QC, kho, bảo trì.
Hỗ trợ điều phối vật tư, nguyên liệu giữa kho và xưởng.
Thực hiện báo cáo sản xuất hàng ngày/tuần/tháng theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành: Kế toán, Quản lý công nghiệp, Kỹ thuật, Quản trị sản xuất…
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán kho hoặc trợ lý sản xuất
Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực cao.
Kỹ năng phối hợp công việc và tổng hợp báo cáo tốt.
Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý kho và tin học văn phòng (Excel, Word).
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + tăng ca + phụ cấp cơm trưa, cơm tối
Các chế độ phúc lợi theo luật lao động (lương, thưởng, nghỉ lễ, phép năm,..)
Du lịch, hoạt động teambuilding (100% chi phí công ty)
Thưởng tháng 13, tháng 14
Review lương hằng năm;
Được tham gia khám sức khỏe hằng năm.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ khi ký hợp đồng chính thức.
Được đào tạo nội bộ về quản lý sản xuất và quy trình kế toán nếu chưa có kinh nghiệm sâu
Cơ hội phát triển thành Trưởng nhóm kế hoạch – thống kê hoặc Kế toán trưởng nhà máy nếu làm tốt
Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7 (8h00 – 17h00);
Địa điểm làm việc: 329 Đường Hưng Định 24, Kp Hưng Lộc, Phường Hưng Định, Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Thời gian làm việc: 08:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 112/11 - 112/13 Đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

