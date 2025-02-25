Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hoài Đức, An Khánh, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Theo dõi đối chiếu chứng từ Xuất -Nhập
Quản lý các hoạt động nhập - xuất hàng hóa
Kiểm tra hàng mẫu gửi về cho kế toán
Các công việc khác do Trưởng bộ phận điều phối.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán từ trung cấp trở lên.
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm
Thành thạo tin học văn phòng (word, excel)
Ưu tiên ứng viên đã biết sử dụng phần mềm AMIS
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8-10 triệu/ thoả thuận
Hưởng ngày phép, nghỉ lễ Tết theo quy định;
Hưởng chế độ Công đoàn, BHXH..
Ăn trưa tại công ty
Nghỉ chiều thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO
