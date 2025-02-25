Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoài Đức, An Khánh, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi đối chiếu chứng từ Xuất -Nhập

Quản lý các hoạt động nhập - xuất hàng hóa

Kiểm tra hàng mẫu gửi về cho kế toán

Các công việc khác do Trưởng bộ phận điều phối.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán từ trung cấp trở lên.

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel)

Ưu tiên ứng viên đã biết sử dụng phần mềm AMIS

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-10 triệu/ thoả thuận

Hưởng ngày phép, nghỉ lễ Tết theo quy định;

Hưởng chế độ Công đoàn, BHXH..

Ăn trưa tại công ty

Nghỉ chiều thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin