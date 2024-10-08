Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn
- Hà Nội: Kho A1, Số 102 Đường An Trường, Thôn An Trường, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Lên lệnh điều chuyển hàng hóa từ các CH (qua drive) và theo dõi phiếu xuất của CH
- Kiểm soát, kiểm tra, đối chiếu chứng từ và xác nhận với Kế Toán và CH hàng ngày
- Kiểm tra đơn hàng đi từ tỉnh: kiểm tra cập nhật tình trạng hàng đi đường lên phần mềm. Đối chiếu tình trạng đơn hàng với bộ phận vận đơn khi có các vấn đề phát sinh như: đơn lấy chậm, sai sản phẩm, sai mã vận đơn...
- Thực hiện các hồ sơ thanh quyết toán của bộ phận
- Báo cáo tình hình thực hiện công việc hoặc các vấn đề phát sinh với quản lý để xử lý kịp thời
- Thực hiện các công việc hỗ trợ khác của bộ phận theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu bắt buộc: excel tốt
- Biết về các phần mềm kế toán hiện tại.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
- Tháng lương 13, xét tăng lương 6 tháng/lần
- Tham gia các hoạt động thể thao nội bộ, du lịch xuân - hè, gala, teambuilding.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
