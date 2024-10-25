Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3 Kho Số 93 đường 16 thôn Đông, Phù Lỗ, Sóc Sơn, TP. Hà Nội, Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kiểm tra theo dõi đảm bảo đơn hàng trong ngày được giao hết.

- Nhận phiếu xuất kho từ thủ kho, đối chiếu phần mềm kế toán;

- Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn, đối chiếu nhập xuất với thủ kho hàng ngày

- Theo dõi, hỗ trợ quá trình xuất nhập hàng, kiểm kê định kỳ 1 tháng/1 lần,

- Sắp xếp xe giao hàng cho khách

- Tổng kết báo cáo theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp

- Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan

- Nắm vững nền tảng kiến thức kế toán.

- Am hiểu máy tính, Excel tốt, và các phần mềm kế toán khác;

- Kinh nghiệm: có kinh nghiệm từ 1 năm vị trí kế toán kho,

- Có trách nhiệm, thái độ nghiêm túc với công việc, tính cách hòa đồng, dễ gần;

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch )

- Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ...;

- Thưởng tết theo hoạt động kinh doanh của công ty

- Phúc lợi: nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản...;

- Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;

- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

