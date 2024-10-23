Tuyển Kế toán kho G U C H I Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán kho G U C H I Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

G U C H I Design
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
G U C H I Design

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại G U C H I Design

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 106 Louis VIII

- Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Q.lý & thực hiện xuất nhập tồn hàng hóa nguyên phụ liệu hàng ngày - Theo dõi, hạch toán, đối soát, báo cáo các khoản thu chi, doanh số - Tính giá cost sản xuất ( đã có công thức sẵn và có người hướng dẫn) - Theo dõi đối chiếu công nợ với các NCC - Thực hiện thu chi các khoản CP phát sinh & thanh toán lương hàng tháng - Lập báo cáo nội bộ tháng/quý/năm - Các CV khác theo yêu cầu của GĐ
- Ưu tiên các hồ sơ nộp sớm (PV trúng tuyển đi làm ngay)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ độ tuổi từ 25 trở lên, tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành kế toán, tài chính
- Ưu tiên ứng viên có kn làm về sản xuất, thương mại & đã từng làm lĩnh vực may mặc, thời trang
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, biết tính toán. Trung thực, cẩn thận, chính xác
- Có tính ổn đinh lâu dài

Tại G U C H I Design Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8tr - 12tr tùy năng lực & kinh nghiệm
- Làm từ T2 - sáng T7 (8h-17h, nghỉ trưa 1 tiếng)
- BHXH, thưởng lễ tết, chế độ phúc lợi đầy đủ
- Sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại G U C H I Design

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

G U C H I Design

G U C H I Design

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 106 Louis VIII - Khu Đô Thị Louis City Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

