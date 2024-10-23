Tuyển Kế toán kho G U C H I Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại G U C H I Design
- Hà Nội: Số 106 Louis VIII
- Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Q.lý & thực hiện xuất nhập tồn hàng hóa nguyên phụ liệu hàng ngày
- Theo dõi, hạch toán, đối soát, báo cáo các khoản thu chi, doanh số
- Tính giá cost sản xuất ( đã có công thức sẵn và có người hướng dẫn)
- Theo dõi đối chiếu công nợ với các NCC
- Thực hiện thu chi các khoản CP phát sinh & thanh toán lương hàng tháng
- Lập báo cáo nội bộ tháng/quý/năm
- Các CV khác theo yêu cầu của GĐ
- Ưu tiên các hồ sơ nộp sớm (PV trúng tuyển đi làm ngay)
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kn làm về sản xuất, thương mại & đã từng làm lĩnh vực may mặc, thời trang
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, biết tính toán. Trung thực, cẩn thận, chính xác
- Có tính ổn đinh lâu dài
Tại G U C H I Design Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm từ T2 - sáng T7 (8h-17h, nghỉ trưa 1 tiếng)
- BHXH, thưởng lễ tết, chế độ phúc lợi đầy đủ
- Sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại G U C H I Design
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
