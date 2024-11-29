Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỀN HUỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 77 - 79 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Kế toán kho

- Quản lý kiểm soát hàng tồn kho, bao gồm: Nhập kho, xuất kho, kiểm kê hàng hóa

- Ghi nhận và kiểm tra các giao dịch kho: Nhận hàng từ NCC, chuyển kho giữa các kho,...

- Lập báo cáo kho hàng và cung cấp thông tin về tình hình tồn kho

- Tham gia quá trình kiểm soát chất lượng hàng hóa trong kho để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng

- Liên kết và làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

- Hiểu biết về quy trình nhập kho, xuất kho, kiểm kê, và quản lý hàng tồn kho.

- Có kiến thức về quy định pháp lý và quy định kế toán liên quan đến quản lý kho

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và các công cụ Microsoft Office (Excel, Word).

- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỀN HUỆ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12 triệu/ tháng (đàm phán khi pv)

- Được đào tạo hướng dẫn công việc

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: Thưởng Lễ/Tết/Sinh Nhật, tham gia tiệc của tháng/năm và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức,...

- Được du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỀN HUỆ

