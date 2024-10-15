Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Cát Linh, phường Cát Linh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Kiểm tra số liệu ghi chép trên “phiếu nhập kho” hàng hóa, “Phiếu xuất kho” bán hàng đảm bảo chính xác, trung thực, kịp thời, hạch toán đúng theo chế độ kế toán và quy định Công ty. Kiểm tra “đề xuất” cấp hàng hóa, vật tư, thiết bị; hạch toán, lập “phiếu xuất kho” đảm bảo chính xác, trung thực, kịp thời đúng chế độ kế toán và quy định Công ty. Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số liệu nhập – xuất – tồn kho với Thủ kho để đảm bảo Số lượng, tình trạng hàng hóa, vật tư sổ sách, phần mềm kế toán đúng với thực tế. Khai báo mã hàng hóa, linh kiện, vật tư nhập kho vào phần mềm kế toán. Kiểm tra “phiếu đặt hàng” và theo dõi thời hạn khách lấy hàng. Theo dõi phương án, thời hạn xử lý hàng lỗi, hỏng, sứt mẻ. Tham gia kiểm kê hàng hóa, tài sản tồn kho, lập báo cáo nhập – xuất – tồn kho hàng hóa. Hạch toán các bút toán ghi tăng, giảm hàng tồn kho căn cứ theo biên bản kiểm kê phát hiện thừa/ thiếu hàng hóa, vật tư.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: trên 25 tuổi. Trình độ: Tốt nghiệp, Đại học chính quy chuyên ngành kế toán doanh nghiệp. Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Kế toán kho.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương: 10 - 14 triệu đồn Phụ cấp ăn trưa 35,000đ/ngày theo quy định của Công ty; Hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Xét thưởng theo quy định của công ty; Được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ mát, thưởng lương tháng 13...theo quy định của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM

