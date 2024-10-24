Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 219 Trung kính, Cầu giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý và theo dõi hàng hóa, vật tư, thiết bị y tế trong kho của công ty ( Ngành Thẩm Mỹ ) Kiểm kê, đối chiếu số liệu hàng hóa, vật tư trong kho định kỳ Lập và kiểm tra các chứng từ xuất nhập kho, phiếu nhập, phiếu xuất, hóa đơn Cập nhật thông tin hàng hóa, vật tư vào hệ thống quản lý kho Phối hợp với bộ phận mua hàng, bán hàng để đảm bảo quản lý hàng tồn kho hiệu quả Báo cáo tình hình xuất nhập tồn kho định kỳ cho cấp trên Đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo quản, lưu trữ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm quan trọng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính / Kế toán Có kiến thức cơ bản về kế toán kho, quy trình xuất nhập tồn Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel Có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý kho là lợi thế Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực : 10.000.000- 12.000.000 + thưởng Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội thăng tiến Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH

