Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
- Hà Nội: 219 Trung kính, Cầu giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Quản lý và theo dõi hàng hóa, vật tư, thiết bị y tế trong kho của công ty ( Ngành Thẩm Mỹ )
Kiểm kê, đối chiếu số liệu hàng hóa, vật tư trong kho định kỳ
Lập và kiểm tra các chứng từ xuất nhập kho, phiếu nhập, phiếu xuất, hóa đơn
Cập nhật thông tin hàng hóa, vật tư vào hệ thống quản lý kho
Phối hợp với bộ phận mua hàng, bán hàng để đảm bảo quản lý hàng tồn kho hiệu quả
Báo cáo tình hình xuất nhập tồn kho định kỳ cho cấp trên
Đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo quản, lưu trữ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm quan trọng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính / Kế toán
Có kiến thức cơ bản về kế toán kho, quy trình xuất nhập tồn
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel
Có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý kho là lợi thế
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Chịu được áp lực công việc cao
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực : 10.000.000- 12.000.000 + thưởng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
